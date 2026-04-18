今月1日に活動再開を公表した俳優の広末涼子さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに近影を投稿しました。

【写真を見る】【 広末涼子 】「感謝しかありません」故郷・高知での活動か 穏やかな表情を投稿

広末さんは、キャメルカラーのワンピースドレスを着こなし、ソファに座って穏やかな笑みを浮かべています。









そして「たくさんの方々にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございました in高知」とテキストを写真に添えていて、生まれ故郷の高知での活動だったと思われます。

今月1日、広末涼子さんの所属事務所『株式会社R.H』の公式サイトが更新され、活動を再開することが公表されていました。

公式サイトでは「今回の経験を踏まえ、体調管理を徹底し、無理のない形で活動に取り組んでまいります。」「まだ歩み始めたばかりではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。」と、呼びかけていました。







また、広末涼子さん本人も「休業期間を経て体調の回復に加え、ゆっくりと自分と向き合う機会をいただき、人生における大切な時間とチャンスをいただきました。」「自分自身の弱さや特性をしっかりと認識しながら、私にできるお仕事や作品との関わり方を探していきたいと思います」と、コメントを発表しています。

【担当：芸能情報ステーション】