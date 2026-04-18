大阪・福島で名店が再始動！「ステーキハウス ロイン」の特別な開業記念コースを実食レポ
大阪新阪急ホテルの閉館に伴い、惜しまれつつ幕を下ろした「ステーキハウス ロイン」。その歴史と味わいを受け継ぎ、「変わらない感動と、新たな出会い」をコンセプトとして2026年4月10日に、大阪・福島にあるホテル阪神大阪で新たなスタートを切った。5月31日(日)までは、ランチ・ディナーともに開業記念の特別なコースが提供される。
【写真】迫力満点のフランベが目の前で！鉄板焼の名店「ステーキハウス ロイン」実食レポ
■伝統を受け継ぎ、新天地で復活
「ステーキハウス ロイン」は、1964年に食堂(ダイニングルーム)としてオープンし、1971年にはステーキブースを増設。全面改装を経て進化してきた歴史を持つ同店が、再び多くのファンの前に戻ってきた。
新店舗では、鉄板焼ならではのライブ感や素材の魅力を引き出すスタイルはそのままに、フレンチのエッセンスを取り入れたコースが新登場。ランチ5種(4600円〜)、ディナー6種(1万2500円〜)が用意された。
今回は期間限定の開業記念コースに注目。ランチコース「祥雲(しょううん)」(6500円)とディナーコース「福瑞(ふくずい)」(1万6500円)の中から、ディナーコース「福瑞」を実食レポートする。
■鉄板焼の臨場感を楽しむ上質な空間
コの字型の鉄板焼カウンターが印象的な店内。目の前の鉄板で調理されるため、シェフの華麗な手さばきや立ちのぼる香りまでもが“ごちそう”として楽しめる。
カウンター席のほか、最大6名まで利用できる個室も2室用意されており、記念日や接待など特別なシーンにもぴったりだ。
まずはドリンクをオーダー。開業を記念して、4月30日(木)まで、対象のドリンク4種類を1杯100円で楽しめるサービスも実施中。対象となる銘柄の生ビール、グラスワイン、ソフトドリンクが、何杯でも注文可能なのもうれしいポイントだ。
■和と洋が融合した、華やかなコース料理
コースは前菜3種からスタート。「しぐれ煮サンド 山椒風味」は、クッキーのような甘い生地にピリッとした刺激がアクセント。ほかには「牛テールの和風スープ」「牛肉のジュレ寄せ」と、牛のうまみを多彩に味わえる構成となっている。
前菜をいただいている間に、シェフが手際よく料理に取りかかる。まずは「烏賊と野菜の鉄板焼」。大阪名物のイカ焼きをイメージしつつ、マスタードとレモンドレッシングで仕上げた一品で、和と洋の融合が光る。
さらに、「帆立貝柱と白葱の鉄板焼」や「フォアグラと豆腐の鉄板焼 柚子香るべっこう餡」など、華やかな料理が続く。フレンチの要素を取り入れた、美しい盛り付けも見どころのひとつだ。
同ホテルにはフレンチの経験があるシェフも多いため、今回、新たな挑戦として、盛り付けなどにフレンチの要素を取り入れたのだとか。映えるビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる。
■黒毛和牛を堪能するメインディッシュ
いよいよメインの「黒毛和牛 テンダーロインステーキ(フィレ50グラム)と焼きしゃぶ」が登場。この日は、鹿児島産牛のフィレ肉が提供された。
肉を焼く前には、ガーリックを鉄板でカリッと焼き上げる。香ばしい香りに食欲がかき立てられる。じつはガーリックの器には、以前の店舗のレンガを砕いて再利用しており、懐かしい店舗の面影が感じられる。
ここからはシェフの手さばきに再注目。目の前でフランベされるステーキに、気分が盛り上がること間違いなしだ。
ステーキは好みの焼き加減で提供される。上質なサシが入った肉は、50グラムでもしっかりとした満足感を感じられる。
付け合わせには、減塩醤油に3カ月漬け込んだ伝統のにんにく醤油やポン酢、アンデス山脈の塩、イギリス王室御用達のマルドンの塩が用意され、多彩な味わいを楽しめる。どれも大阪新阪急ホテル時代に親しまれたラインナップだ。
■伝統の味・ガーリックライスも必食
食事の締めには、パンまたはご飯(香の物、赤出汁)のほか、追加料金(一般 1100円、会員 990円)で、ガーリックライスへ変更できる。創業当時から愛され続け、にんにく醤油の香ばしさが食欲をそそる一品。目の前で仕上げられるライブ感も魅力なので、ぜひ味わっておきたい。
■デザートは別室でゆったりと
食後のデザートは鉄板を離れ、別室でゆったりといただける。メニューは「山崎モンブラン」「フルーツのバシュラン」「シャーベットとフルーツ」の3種類から選べる。
中でも「山崎モンブラン」は、シングルモルトウイスキー「山崎」を使用した大人の味わい。“追い山崎”で香りをさらに引き立てる楽しみ方もおすすめだ。コーヒーまたは紅茶とともに、贅沢な余韻に浸ることができる。
全10品の料理とデザートに大満足。伝統の味と技を大切にしながら、新たなエッセンスを取り入れた「ステーキハウス ロイン」。その歩みに新たな彩りを加え、福島の地で再び多くの人々を魅了していきそうだ。
取材・文・撮影＝二木繁美
※記載は一般価格。会員価格は10%オフとなります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税・サービス料込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】迫力満点のフランベが目の前で！鉄板焼の名店「ステーキハウス ロイン」実食レポ
■伝統を受け継ぎ、新天地で復活
新店舗では、鉄板焼ならではのライブ感や素材の魅力を引き出すスタイルはそのままに、フレンチのエッセンスを取り入れたコースが新登場。ランチ5種(4600円〜)、ディナー6種(1万2500円〜)が用意された。
今回は期間限定の開業記念コースに注目。ランチコース「祥雲(しょううん)」(6500円)とディナーコース「福瑞(ふくずい)」(1万6500円)の中から、ディナーコース「福瑞」を実食レポートする。
■鉄板焼の臨場感を楽しむ上質な空間
コの字型の鉄板焼カウンターが印象的な店内。目の前の鉄板で調理されるため、シェフの華麗な手さばきや立ちのぼる香りまでもが“ごちそう”として楽しめる。
カウンター席のほか、最大6名まで利用できる個室も2室用意されており、記念日や接待など特別なシーンにもぴったりだ。
まずはドリンクをオーダー。開業を記念して、4月30日(木)まで、対象のドリンク4種類を1杯100円で楽しめるサービスも実施中。対象となる銘柄の生ビール、グラスワイン、ソフトドリンクが、何杯でも注文可能なのもうれしいポイントだ。
■和と洋が融合した、華やかなコース料理
コースは前菜3種からスタート。「しぐれ煮サンド 山椒風味」は、クッキーのような甘い生地にピリッとした刺激がアクセント。ほかには「牛テールの和風スープ」「牛肉のジュレ寄せ」と、牛のうまみを多彩に味わえる構成となっている。
前菜をいただいている間に、シェフが手際よく料理に取りかかる。まずは「烏賊と野菜の鉄板焼」。大阪名物のイカ焼きをイメージしつつ、マスタードとレモンドレッシングで仕上げた一品で、和と洋の融合が光る。
さらに、「帆立貝柱と白葱の鉄板焼」や「フォアグラと豆腐の鉄板焼 柚子香るべっこう餡」など、華やかな料理が続く。フレンチの要素を取り入れた、美しい盛り付けも見どころのひとつだ。
同ホテルにはフレンチの経験があるシェフも多いため、今回、新たな挑戦として、盛り付けなどにフレンチの要素を取り入れたのだとか。映えるビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる。
■黒毛和牛を堪能するメインディッシュ
いよいよメインの「黒毛和牛 テンダーロインステーキ(フィレ50グラム)と焼きしゃぶ」が登場。この日は、鹿児島産牛のフィレ肉が提供された。
肉を焼く前には、ガーリックを鉄板でカリッと焼き上げる。香ばしい香りに食欲がかき立てられる。じつはガーリックの器には、以前の店舗のレンガを砕いて再利用しており、懐かしい店舗の面影が感じられる。
ここからはシェフの手さばきに再注目。目の前でフランベされるステーキに、気分が盛り上がること間違いなしだ。
ステーキは好みの焼き加減で提供される。上質なサシが入った肉は、50グラムでもしっかりとした満足感を感じられる。
付け合わせには、減塩醤油に3カ月漬け込んだ伝統のにんにく醤油やポン酢、アンデス山脈の塩、イギリス王室御用達のマルドンの塩が用意され、多彩な味わいを楽しめる。どれも大阪新阪急ホテル時代に親しまれたラインナップだ。
■伝統の味・ガーリックライスも必食
食事の締めには、パンまたはご飯(香の物、赤出汁)のほか、追加料金(一般 1100円、会員 990円)で、ガーリックライスへ変更できる。創業当時から愛され続け、にんにく醤油の香ばしさが食欲をそそる一品。目の前で仕上げられるライブ感も魅力なので、ぜひ味わっておきたい。
■デザートは別室でゆったりと
食後のデザートは鉄板を離れ、別室でゆったりといただける。メニューは「山崎モンブラン」「フルーツのバシュラン」「シャーベットとフルーツ」の3種類から選べる。
中でも「山崎モンブラン」は、シングルモルトウイスキー「山崎」を使用した大人の味わい。“追い山崎”で香りをさらに引き立てる楽しみ方もおすすめだ。コーヒーまたは紅茶とともに、贅沢な余韻に浸ることができる。
全10品の料理とデザートに大満足。伝統の味と技を大切にしながら、新たなエッセンスを取り入れた「ステーキハウス ロイン」。その歩みに新たな彩りを加え、福島の地で再び多くの人々を魅了していきそうだ。
取材・文・撮影＝二木繁美
※記載は一般価格。会員価格は10%オフとなります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税・サービス料込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。