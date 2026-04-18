4月20日は3つの吉日が重なる金運＆成長の開運日！ 「始めるほど運が育つ日」の正解アクションとは？
2026年4月20日は、「一粒万倍日」と「天恩日」に加え、「穀雨」が重なる特別な開運日です。
小さな一歩が大きな実りへと結びつき、天の恩恵を受けて物事がスムーズに進展する好機です。さらに、穀雨の「育てる力」が加わることで、これから大きく発展させたい事柄に着手するのにも最適な日といえるでしょう。
この日の吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この特別な流れを上手に生かしていきましょう。
この頃は、自然の恵みをたっぷりと受けて草木がぐんぐんと成長し、穏やかで過ごしやすい気候に包まれる時期です。新しいことを始めたり、コツコツと物事を育てていくのにも適したタイミングといえるでしょう。
また、穀雨は季節の変わり目でもあるため、生活リズムを整えたり、体調管理を意識したりするのにもおすすめの時期です。
自身の心や体の声に耳を傾け、無理をせずゆったりと過ごすことで、心身の土台を整えることができます。この時期にコンディションを万全にしておくことは、エネルギッシュな活動の源となり、健康面はもちろん運気の巡りも好転させてくれるでしょう。
一粒万倍日とは、「一粒の籾（もみ）を撒けば、やがて万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味を持つ、とても縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、小さなきっかけでも少しずつ広がり、やがて大きな実りへと結びつくといわれています。
そのため、新しいことを始めたり、これから育てていきたいことに取り組むのにぴったりのタイミング。大きな目標はもちろん、習い事や趣味、ダイエットなど、自分を磨く行動にも向いています。
また、一粒万倍日は金運との相性も抜群。新しいビジネスのスタート、投資や副業など、お金に関する行動をこの日にスタートさせれば、やがて将来の豊かな収穫へと直結していくはずです。
さらに、この日に神社へ参拝すると、ご利益がより大きくなるともいわれています。より運気を高めたい方は、この機会に足を運んでみるのもおすすめです。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日（てんおんにち）は、暦注の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つで、暦の中でも特に縁起がよいとされる吉日です。「天からの恵みが全ての人に注がれる日」といわれ、あらゆる物事がよい方向へと進みやすい、とてもおめでたい日とされています。
この日は、新しいスタートを切るのにぴったりのタイミング。引っ越しや開業、会社設立、重要な契約など、これからの未来につながる行動によい流れをもたらしてくれます。特に、人生の節目となるような大切な出来事にふさわしい日といえるでしょう。
また、天恩日は一度巡ると5日間続くのも特徴です。今回の開運期間は4月20日から24日まで。ちょうどその初日にあたるこの日は、5日間のよい流れを形作る重要なタイミングです。1日では終わらない計画も、この期間をフルに活用して進めるのがおすすめです。
さらに、天恩日は「感謝を大切にする日」ともいわれています。神社仏閣への参拝や住まいの掃除、日頃お世話になっている方への贈り物など、心を込めた行動が運気アップにつながります。感謝の気持ちを伝えることで、ご縁にもよい変化が生まれるでしょう。
穀雨のエネルギーは「育てること」、一粒万倍日は「増やすこと」、天恩日は「恵みとご縁」をもたらす日とされており、この日に始めたことは、よい流れに乗りながら大きく育ちやすいといわれています。
新しいことをスタートするのはもちろん、これから成長させていきたいことにじっくり取り組むのにぴったりのタイミング。また、天恩日の影響もあるため、感謝の気持ちを大切にした行動を意識すると、さらに運気アップにつながるでしょう。
穀雨は季節の変わり目でもあるため、心身に不調を感じやすい時期でもあります。この時期は心と体を整えることが運気アップの鍵に。よりパワフルに動くための準備期間ととらえ、生活リズムを見直したり、身の回りを整えたりすることで、運気の流れもよりスムーズになっていくでしょう。
【やるといいこと】
・新しいことを始める
・これから育てていきたいことに着手する
・副業や新規事業をスタートする
・投資や貯蓄などお金に関する行動を始める
・自己成長につながることを始める
・趣味をスタートする
・生活リズムを整える
・体調管理やデトックスを意識する
・掃除や整理整頓をする
・引っ越しや環境を整える
・神社に参拝する
・感謝の気持ちを伝える（手紙・贈り物など）
ネガティブな発言やマイナスな行動、人の悪口など、自分に返ってきてほしくないことは控えるようにしましょう。
また、天の恩恵が降り注ぐとされる天恩日ですが、古くから「不吉とされる行事」は避けた方がよいともいわれています。葬儀や入院など、やむを得ない場合もありますが、もし日程の調整が可能であれば、別の日を選ぶのも1つの方法です。
さらに、新しいことをスタートするのに適した日ではありますが、不安や焦りからの行動や、したくないことを無理に始めるのは避けたいところ。心身が疲れていると感じる場合は、まずはしっかり休み、整えることを優先しましょう。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・人の悪口や批判
・トラブルにつながる言動をする
・衝動的な決断や軽率な行動をする
・ストレスや疲れをため込む
・不安や焦りから行動をする
・したくないことを無理に始める
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・縁起の悪いとされることをする
4月20日はこれから育てていきたい事柄の種まきをするのに最適な日ではありますが、始める前に、まずは自分自身の心と体の状態をチェックしてみましょう。不安や焦りから行動したり、心や体の声を無視して始めたことは、うまくいきにくいものです。
疲れを感じているときは、無理に動こうとせず、一度立ち止まることも大切。これから前に進むための土台を整える日にすることで、その後の流れがスムーズになり、運気の好転にもつながっていくでしょう。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
小さな一歩が大きな実りへと結びつき、天の恩恵を受けて物事がスムーズに進展する好機です。さらに、穀雨の「育てる力」が加わることで、これから大きく発展させたい事柄に着手するのにも最適な日といえるでしょう。
この日の吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この特別な流れを上手に生かしていきましょう。
穀雨（こくう）とは？穀雨（こくう）とは、二十四節気の1つで、「穀物を潤す恵みの雨が降る頃」を意味する時期です。春のやわらかな雨が田畑を潤すため、種まきや農作業に適した季節とされています。2026年は4月20日から5月4日までの期間が穀雨になります。
この頃は、自然の恵みをたっぷりと受けて草木がぐんぐんと成長し、穏やかで過ごしやすい気候に包まれる時期です。新しいことを始めたり、コツコツと物事を育てていくのにも適したタイミングといえるでしょう。
また、穀雨は季節の変わり目でもあるため、生活リズムを整えたり、体調管理を意識したりするのにもおすすめの時期です。
自身の心や体の声に耳を傾け、無理をせずゆったりと過ごすことで、心身の土台を整えることができます。この時期にコンディションを万全にしておくことは、エネルギッシュな活動の源となり、健康面はもちろん運気の巡りも好転させてくれるでしょう。
4月20日にやってくる2つの吉日▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日とは、「一粒の籾（もみ）を撒けば、やがて万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味を持つ、とても縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、小さなきっかけでも少しずつ広がり、やがて大きな実りへと結びつくといわれています。
そのため、新しいことを始めたり、これから育てていきたいことに取り組むのにぴったりのタイミング。大きな目標はもちろん、習い事や趣味、ダイエットなど、自分を磨く行動にも向いています。
また、一粒万倍日は金運との相性も抜群。新しいビジネスのスタート、投資や副業など、お金に関する行動をこの日にスタートさせれば、やがて将来の豊かな収穫へと直結していくはずです。
さらに、この日に神社へ参拝すると、ご利益がより大きくなるともいわれています。より運気を高めたい方は、この機会に足を運んでみるのもおすすめです。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日（てんおんにち）は、暦注の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つで、暦の中でも特に縁起がよいとされる吉日です。「天からの恵みが全ての人に注がれる日」といわれ、あらゆる物事がよい方向へと進みやすい、とてもおめでたい日とされています。
この日は、新しいスタートを切るのにぴったりのタイミング。引っ越しや開業、会社設立、重要な契約など、これからの未来につながる行動によい流れをもたらしてくれます。特に、人生の節目となるような大切な出来事にふさわしい日といえるでしょう。
また、天恩日は一度巡ると5日間続くのも特徴です。今回の開運期間は4月20日から24日まで。ちょうどその初日にあたるこの日は、5日間のよい流れを形作る重要なタイミングです。1日では終わらない計画も、この期間をフルに活用して進めるのがおすすめです。
さらに、天恩日は「感謝を大切にする日」ともいわれています。神社仏閣への参拝や住まいの掃除、日頃お世話になっている方への贈り物など、心を込めた行動が運気アップにつながります。感謝の気持ちを伝えることで、ご縁にもよい変化が生まれるでしょう。
4月20日にやるといいこと「穀雨」「一粒万倍日」「天恩日」が重なるこの日は、自然の恵みと吉日のパワーが重なり合う特別なタイミングです。
穀雨のエネルギーは「育てること」、一粒万倍日は「増やすこと」、天恩日は「恵みとご縁」をもたらす日とされており、この日に始めたことは、よい流れに乗りながら大きく育ちやすいといわれています。
新しいことをスタートするのはもちろん、これから成長させていきたいことにじっくり取り組むのにぴったりのタイミング。また、天恩日の影響もあるため、感謝の気持ちを大切にした行動を意識すると、さらに運気アップにつながるでしょう。
穀雨は季節の変わり目でもあるため、心身に不調を感じやすい時期でもあります。この時期は心と体を整えることが運気アップの鍵に。よりパワフルに動くための準備期間ととらえ、生活リズムを見直したり、身の回りを整えたりすることで、運気の流れもよりスムーズになっていくでしょう。
【やるといいこと】
・新しいことを始める
・これから育てていきたいことに着手する
・副業や新規事業をスタートする
・投資や貯蓄などお金に関する行動を始める
・自己成長につながることを始める
・趣味をスタートする
・生活リズムを整える
・体調管理やデトックスを意識する
・掃除や整理整頓をする
・引っ越しや環境を整える
・神社に参拝する
・感謝の気持ちを伝える（手紙・贈り物など）
4月20日にやらない方がいいこと一粒万倍日が重なるこの日は、よいことだけでなく、よくないことも大きく返ってきやすいとされています。そのため、この日はいつも以上に言動に意識を向けることが大切です。
ネガティブな発言やマイナスな行動、人の悪口など、自分に返ってきてほしくないことは控えるようにしましょう。
また、天の恩恵が降り注ぐとされる天恩日ですが、古くから「不吉とされる行事」は避けた方がよいともいわれています。葬儀や入院など、やむを得ない場合もありますが、もし日程の調整が可能であれば、別の日を選ぶのも1つの方法です。
さらに、新しいことをスタートするのに適した日ではありますが、不安や焦りからの行動や、したくないことを無理に始めるのは避けたいところ。心身が疲れていると感じる場合は、まずはしっかり休み、整えることを優先しましょう。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・人の悪口や批判
・トラブルにつながる言動をする
・衝動的な決断や軽率な行動をする
・ストレスや疲れをため込む
・不安や焦りから行動をする
・したくないことを無理に始める
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・縁起の悪いとされることをする
4月20日はこれから育てていきたい事柄の種まきをするのに最適な日ではありますが、始める前に、まずは自分自身の心と体の状態をチェックしてみましょう。不安や焦りから行動したり、心や体の声を無視して始めたことは、うまくいきにくいものです。
疲れを感じているときは、無理に動こうとせず、一度立ち止まることも大切。これから前に進むための土台を整える日にすることで、その後の流れがスムーズになり、運気の好転にもつながっていくでしょう。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)