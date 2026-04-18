【カナダ】

＊住宅着工件数（3月）21:15

結果 23.59万件

予想 25.0万件 前回 25.1万件（25.09万件から修正）



＊国際証券取扱高（2月）21:30

結果 61.7億カナダドル

予想 N/A 前回 467.9億カナダドル（467.3億カナダドルから修正）

発言・ニュース】

＊ベッセント米財務長官

日米同盟、世界の経済安全保障に極めて重要



＊アラグチ・イラン外相

レバノンでの停戦に伴い、ホルムズ海峡を開通

停戦の残り期間、商戦の海峡通過が可能



＊トランプ大統領

ホルムズ海峡は完全に開放

イランはホルムズ海峡を２度と封鎖しないことで合意

署名されるならば仲介国パキスタンへ向かう可能性

イランとの協議は週末に実施



＊イスラエル軍

１８日に平時の活動に戻る



＊レバノン大統領

恒久的な合意に向けて取り組む

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