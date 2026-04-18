【カナダ】
＊住宅着工件数（3月）21:15
結果　23.59万件
予想　25.0万件　前回　25.1万件（25.09万件から修正）

＊国際証券取扱高（2月）21:30
結果　61.7億カナダドル
予想　N/A　前回　467.9億カナダドル（467.3億カナダドルから修正）
発言・ニュース】
＊ベッセント米財務長官　
日米同盟、世界の経済安全保障に極めて重要

＊アラグチ・イラン外相
レバノンでの停戦に伴い、ホルムズ海峡を開通
停戦の残り期間、商戦の海峡通過が可能

＊トランプ大統領
ホルムズ海峡は完全に開放
イランはホルムズ海峡を２度と封鎖しないことで合意
署名されるならば仲介国パキスタンへ向かう可能性
イランとの協議は週末に実施

＊イスラエル軍
１８日に平時の活動に戻る

＊レバノン大統領
恒久的な合意に向けて取り組む