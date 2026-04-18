ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【カナダ】
＊住宅着工件数（3月）21:15
結果 23.59万件
予想 25.0万件 前回 25.1万件（25.09万件から修正）
＊国際証券取扱高（2月）21:30
結果 61.7億カナダドル
予想 N/A 前回 467.9億カナダドル（467.3億カナダドルから修正）
発言・ニュース】
＊ベッセント米財務長官
日米同盟、世界の経済安全保障に極めて重要
＊アラグチ・イラン外相
レバノンでの停戦に伴い、ホルムズ海峡を開通
停戦の残り期間、商戦の海峡通過が可能
＊トランプ大統領
ホルムズ海峡は完全に開放
イランはホルムズ海峡を２度と封鎖しないことで合意
署名されるならば仲介国パキスタンへ向かう可能性
イランとの協議は週末に実施
＊イスラエル軍
１８日に平時の活動に戻る
＊レバノン大統領
恒久的な合意に向けて取り組む
＊住宅着工件数（3月）21:15
結果 23.59万件
予想 25.0万件 前回 25.1万件（25.09万件から修正）
＊国際証券取扱高（2月）21:30
結果 61.7億カナダドル
予想 N/A 前回 467.9億カナダドル（467.3億カナダドルから修正）
発言・ニュース】
＊ベッセント米財務長官
日米同盟、世界の経済安全保障に極めて重要
＊アラグチ・イラン外相
レバノンでの停戦に伴い、ホルムズ海峡を開通
停戦の残り期間、商戦の海峡通過が可能
＊トランプ大統領
ホルムズ海峡は完全に開放
イランはホルムズ海峡を２度と封鎖しないことで合意
署名されるならば仲介国パキスタンへ向かう可能性
イランとの協議は週末に実施
＊イスラエル軍
１８日に平時の活動に戻る
＊レバノン大統領
恒久的な合意に向けて取り組む