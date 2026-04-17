信濃川の上空に、美しい飛行機雲が描かれました。19日(日)に小千谷市で航空自衛隊の『ブルーインパルス』がアクロバット飛行を披露します。本番を前に17日テスト飛行が行われ、多くの市民が迫力の飛行を見守りました。



17日午後2時前、市民が集まる信濃川上空に轟音を響かせて現れたのは･･･



■柿木哲哉記者

「やってきました、やってきました。6機の機体が見えてきました。ブルーインパルスです！白煙を一直線にひきながら小千谷の空を舞っています。」



宮城県の航空自衛隊松島基地のアクロバット飛行チーム『ブルーインパルス』。19日(日)の本番を前にしたテスト飛行です。小千谷市では2024年、中越地震からの復興20年を記念してブルーインパルスの展示飛行を予定していましたが、台風のため中止に。今回、市民からの熱烈な希望を受けて2年越しで実現しました。



■柏崎市から

「白い線がはっきり見えて、ビデオのフォーカスが合ってよかった。晴れててきれいに撮れてよかったです。」



■子ども

「すごい、超すごい。(Q.またブルーインパルス見たい？)見たい。」



■新潟市から

「当時の状況をニュースでしか見ていなかったが、(小千谷は)普通の街になっていると思う。人間の力はすごい。」



本番の飛行は、19日(日)午前11時から行われます。