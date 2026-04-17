

『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は女優・和内璃乃（わうち・りの）さんよる前編。

和内さんは10歳のときモデル事務所へ入所。テレビCMや広告の仕事をへて、女優として活動を開始し、連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年）、ドラマ『恋愛バトルロワイヤル』（2021年）、『不適切にもほどがある！』（2024年）など話題作に出演し若手女優として注目を浴びる

初グラビアは、『FRIDAY』2021年10/21・28合併号。2024年『週刊プレイボーイ24号』で初水着グラビアを披露する。現在はネクストブレイク女優としてドラマなどで活動中。今回はそんな彼女に、デビューまでの道のりや初グラビアなどに関するエピソードを語ってもらった。

【写真】和内璃乃の週プレ初登場グラビア



『週刊プレイボーイ』2024年24号（撮影／Takeo Dec.）より



ーー和内さんは10歳の時にモデル事務所に入られたそうですが、どういう経緯で芸能のお仕事を始められたんですか？

和内 小さい頃、東京ガールズコレクションでモデルの香里奈さんを見て、そのキラキラした姿に憧れ、モデルを志すようになりました。そして「1/2成人式」のときに作文で「将来はモデルになりたい」と自分の夢を書いたら、それを見た母の知り合いが「親戚がモデル事務所をやっているので今から行きましょう」と連れて行ってくれて。その日のうちに活動することが決まりました。

ーー即決だったんですね。幼い頃はどんなお子さんだったんですか？

和内 母が言うには、幼い頃は明るく、友達を引き連れて遊ぶ活発なタイプだったようです。今は正反対ですけど（笑）。中学・高校も一人でいる方が楽なタイプでした。

ーー部活は？

和内 中学時代は和太鼓部に入っていました。すごく厳しくて、練習に明け暮れる体育会系の日々。手にタコができて、破裂するくらい励んでいました。

ーー全力で努力する子だったんですね。憧れて入った芸能の世界は想像通りでしたか？

和内 中学生まではCMとかポスターなどの撮影が多かったんですけど、やはり裏側はキレイなだけじゃない。競争だってあるし、辛く厳しいことも多いなと実感しました。憧れだけではなく、現実が見えるようになったって感じです。

ーーそんな中でますますやる気に？

和内 それが......どちらかというと写真を撮られたり、人前に出るのが苦手になっちゃって。いつも口をすぼめていて、笑顔も少なかった気がします。

ーー人前に出るのが苦手に!? 何かあったんですか？

和内 正直、あまりよくわからないです。でも自分の仕事にはたくさんのスタッフさんが関わり、お金もたくさんかかっているということを理解していく中で、仕事の意識が強くなり、自分が楽しむよりとにかく迷惑をかけちゃいけないって思いが強くなっちゃったんだと思います。でも高校３年生になり、これまでの自分を振り返る中で、このままじゃいけないと思うようになって。お芝居や作品としっかり関わっていきたいと考えるようになりました。ある意味、自分の芸能人生はそこからがスタートです。



ーーなるほど。その後2024年、和内さんは『週刊プレイボーイ23号』（5月20日発売）で初水着グラビアに挑戦します。グラビア自体は、2021年に『FRIDAY』10/21・28号（10月8日発売）で初披露をしていますが、そちらは衣装によるもので、"水着"ではないんですよね。改めて伺いますが、そのタイミングで水着グラビアを解禁した理由は？

和内 ひとつは、ちょうど20歳になるタイミングで、新しいことをやってみたいと思ったこと。あとドラマ『恋愛バトルロワイヤル』（2024年／Netflix）に出演したことが大きかったです。

ーー『恋愛〜』は、男女交際禁止の校則のある高校を舞台に繰り広げられた、さまざまな人間模様を描いたドラマですよね。

和内 はい。私はひと回り歳の離れた男性教師と恋愛している女子高生役を演じました。どっぷり恋愛に浸かった女のコの役は初めて。劇中には激しいキスシーンもありました。毎回、ドキドキする気持ちを抑え、腹をくくりながら撮影に臨んだんですが、終わったとき自分に度胸がついた気がして。水着グラビアの話は以前からあったんですけど、はじめてマネージャーさんにやってみたいと言いました。

ーー度胸がついたということは、やはり水着に抵抗があった？

和内 そうですね。水着グラビア自体、見るのは好きだったんですよ。でも自分がやることに想像がつかなくて。特に女性的な体型が出ることに苦手心があったんです。

ーー女性的な体型に、ですか。

和内 18歳までは体型が出るタイトな服を着るのが嫌で、中学生の頃なんてパーカーやチノパンばかりの男のコみたいな格好をしていました。もっと言うと「女性的に見られること」に嫌悪感があって。誰かの前で水着になるなんてプライベートでも絶対に無理だと思っていたんです。



ーーそうだったんですね。ということは水着グラビアを挑戦するにあたり、和内さんにとって相当な覚悟があったんですね。先に編集部へ顔見せに行ったと思いますけど、その時はどんな心境でした？

和内 もうドキドキでした。会議室で水着姿も見てもらったんですけど、担当編集さんが無表情だったのが怖すぎて（笑）。「この体でやるの？と思ってるんじゃないか」「終わったな......」って絶望的な気持ちになりました。後で愛想を振り撒くタイプの方ではないとわかったのでホッとしましたけど。

ーー撮影の前にフィッティング（衣装合わせ）もしたそうですね。

和内 はい。でも実際のビキニを前にした瞬間、あまりの小ささにびっくりしちゃって。「やはり無理かも」と一瞬、思っちゃいました（笑）。

ーーダイエットはしたんですか？

和内 ものすごくしました。ひたすら走って、歩いて、ご飯も炭水化物を抜いて。あと暇さえあれば腹筋運動をして。撮影場所の千葉県九十九里へ向かうロケバスの中でも座りながら足を浮かせ、腹筋を鍛えていました（笑）。あと、エステに行って痩身コースを受け、前日は塩抜きも。とにかく少しでもいい体型を見せようって。

ーーひたむきというか相当、気合いが入っていたんですね。この時は初水着ということで、オーソドックスにプールやビーチで撮影されてましたね。

和内 いやもう、とにかく緊張しちゃって。どうやって動けばいいんだろう、お腹のお肉大丈夫かなとか（笑）、頭の中でいろんなことがぐるぐる回りながらカメラに向かいました。カメラマンさんの言われるがままでしたね。でも撮影が進む度、緊張も解けてきて。怖いと思っていた編集さんともお話しすることができました。





『週刊プレイボーイ』2024年24号（撮影／Takeo Dec.）より



ーー撮影で印象に残ったことは？

和内 気づいたら終わっていたという感じです。ただ帰りのバスの中で、お寿司のお弁当をいただいたんですけど、それが本当に美味しくて！ 半泣きになって食べましたよ（笑）。あんなに美味しかったお寿司は人生で初めてです。あと帰り道は、ひとりでニコニコしながら歩いた記憶があって。ものすごい充実感がありましたね。

ーー掲載誌は買いに行きました？

和内 母に買ってきてもらいました。自分が買いに行くのは恥ずかしくて（笑）。ただ誌面を見た時はびっくりしましたね。表情といいスタイルといい、ものすごく綺麗に撮ってもらえて。想像以上でした。母も「若いうちしか撮れないからね」と一緒に喜んでくれたし、SNSでも今までにないほどの反響があるし。あれほどかたくなに拒んでいたのはなんだったんだろうってくらい、挑戦してよかったなって思いました。

●和内璃乃（わうち・りの）

2003年2月21日生まれ 神奈川県出身 身長162cm

趣味＝読書、古書店巡り、美術館巡り、陶芸

〇10歳よりモデルとして芸能活動をスタート。その後は女優として活躍の幅を広げ、テレビ朝日ドラマプレミアム『黄金の刻〜服部金太郎物語〜』、Netflix『恋愛バトルロワイヤル』など話題作への出演も果たした。

公式X【@rnwuc_】

公式Instagram【@rino.wauchi】

公式TikTok【@rinowauchi】



『微笑み天使―期待の新鋭女優、初水着―』 和内璃乃 撮影／Takeo Dec. 価格／1,100円（税込） 初水着グラビアを収録した記念すべき一冊。プールサイドで風を受け、明るい太陽に照らされて、キラキラで、あまあま姿がたっぷり。鮮烈な「ふわふわボディ」は必見だ。





取材・文／大野智己 撮影／荻原大志