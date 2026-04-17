元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が17日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の生放送で、憧れの女優との対面に涙を流す場面があった。

番組にはこの日、主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（監督石井裕也）が公開された女優・綾瀬はるかがゲスト出演。番組MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太が「凪ちゃんがね、綾瀬さんが憧れの人で」と振ると渋谷は涙を浮かべて目をウルウル。「もう本当に…人生の目標で、女性としても女優さんとしても人としても憧れです」とうれし泣きで思いを伝え、綾瀬も「もらい泣きしそうになりますね」とうれしそうな表情を見せた。

そして「そのために頑張っています、お芝居」と綾瀬との共演を熱望。番組のエンディングでは隣に座り、「もう、天使っているんだなって思いました」と興奮冷めやらぬ様子だった。

番組終了後には「憧れの方にお会い出来ました 人生の目標であり、女優さんとして女性として 人として憧れの綾瀬はるかさん」と自身のインスタグラムに綾瀬との2ショットを投稿。「お会い出来た瞬間に思わず涙が溢れてしまい、生放送中にてんやわんやでした笑」と振り返り、「いつか作品でご一緒させていただけますように。今日の幸せを大切に心にしまって、目標に胸をときめかせながら、日々頑張ります」と意気込みをつづった。