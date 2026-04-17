全国公開中のイ・レ主演韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』より新たな場面写真とキム・ヘヨン監督のコメントが到着した。

参考：キム・ヘヨン監督がソン・ソックの魅力を語る 『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』本編映像

本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。監督を務めたのは、ドラマ『恋愛体質～30歳になれば大丈夫』や『私が死ぬ一週間前』などで知られるキム・ヘヨン。本作が長編監督デビュー作となり、2025年青龍映画賞で新人監督賞を受賞した。

どんなときでもポジティブな主人公イニョンを演じたのは、『ソウォン／願い』で映画デビューを飾り、『新感染半島 ファイナル・ステージ』や『犬どろぼう完全計画』などで知られるイ・レ。そして、“魔女”と呼ばれる完璧主義かつ冷徹な先生ソラ役で『毒戦 BELIEVER』のチン・ソヨン、イニョンを陰ながら支える町の薬局で働く薬剤師ドンウク役で『私の解放日誌』『犯罪都市 THE ROUNDUP』のソン・ソック、イニョンを敵対視している芸術団のエースナリ役でチョン・スビン、イニョンの唯一の友人ドユン役でイ・ジョンハが出演している。

作中、“癒やし”の象徴ともいえる場所が、傷ついた主人公イニョン（イ・レ）がいつも立ち寄る、薬剤師ドンウク（ソン・ソック）が営む薬局。そこでは、彼女の心を優しく包み込む温かな時間が流れ、イニョンが少しずつ癒されていく姿が描かれる。

常に完璧を求め、自分にも他人にも厳しかった、“魔女”と呼ばれる先生ソラ（チン・ソヨン）。しかし、イニョンとの出会いを通じ、彼女自身も完璧さがすべてではないことに気づいていく。キム・ヘヨン監督は「失敗しても大丈夫。辛い時はお互いに寄りかかって休んだ後、また歩み出せばいい。完璧さが人生を支配しなければいい。私たちは皆、必死に一生懸命生きているけれど、少しずつ自分に寛容になってもいいと伝えたかったんです」と語る。その想いは、一人の完璧な踊り手ではなく、欠けた部分を持つ一人ひとりが支え合いながら一つの舞台を作り上げていく、群舞のシーンにも重なる。

また、いつも食事を大切にするイニョンは、野菜ジュースやサプリメントばかりの味気ない生活を送るソラへ「優しい心は炭水化物から生まれます」と言葉をかける。おいしいものを食べて、心も身体も元気になること。そんな当たり前ながらも、大切なメッセージはもちろん、このセリフには他者への優しさ溢れる気遣いが込められている。「食べることは、生きることそのもの。食にまつわるセリフの一つひとつに、相手への深い関心と、その人を想い、心配する気持ちを込めています」とキム・ヘヨン監督は明かす。

さらに、薬剤師のドンウクは、イニョンが辛いとき、無理に前を向かせようとするのではなく、軽い冗談を言ったり、彼女が泣きたい時にはその時間を黙って分かち合う。キム・ヘヨン監督は「自分一人ではなく、周りの人たちとお互いに癒やし、励まし合いながら生きているということを感じてほしい」とメッセージを寄せている。

公開された場面写真では、イ・レ演じるイニョンらによる群舞のシーンや、ソン・ソック扮する薬剤師ドンウクの姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）