£Ó£Ô£Õ£´£¸¡¦ÃæÂ¼Éñ¡¡£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤Îà¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇáÈ¯Çä¡¡¼ýÏ¿¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø¡ª
¡¡£Ó£Ô£Õ£´£¸¡¦ÃæÂ¼Éñ¡Ê£²£·¡Ë¤Î£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ö·ù¤¤¤ÎÈ¿ÂÐ¡×¡Ê£²£´Ç¯£¸·îÈ¯Çä¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¼ýÏ¿¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ï¡¢»æÈÇ¤Ë¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È£´£²¥Ú¡¼¥¸Ê¬¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£¸·î£²£·Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î£²£î£ä¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡££±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤«¤é£³Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ½÷À¤é¤·¤µ¤ËËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿»Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡¢£²£î£ä¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ËÀè¶î¤±¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤ÇÃæÂ¼Éñ¤µ¤ó¤ËÃå¤Æ¤Û¤·¤¤°áÁõ¤È¸«¤¿¤¤È±·Á¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡¡°¦É²¸©½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼¤Ï£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³´üÀ¸¤Ç¡¢Éñ£Ñ¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ëºîÉÊ¤Ï£±£²ºîÏ¢Â³ÁªÈ´Æþ¤ê¡££²£°£²£´Ç¯¤Î£¸£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¢£²£¶Ç¯£³·îÈ¯Çä¤Î£±£³£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¤Ç¤Ï½é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡££²£µÇ¯¡¢±Ç²è¡Öµ´¥Ù¥é¥·¡×¼ç±é¡£ÆÃµ»¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ð¥ì¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¼ç±é¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£