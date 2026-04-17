人気俳優たちが地下鉄に?!パク・ソジュン＆チェ・ウシク＆チョン・ユミ、爆笑必至の“極限旅行”に熱視線

俳優のパク・ソジュン、チェ・ウシク、女優のチョン・ユミが、人気バラエティ番組の新シリーズで再集結する。

4月17日、tvNは5月3日に初放送を控える新バラエティ番組『花より青春：リミテッドエディション』のティザー映像を公開した。

【写真】BTS・V、パク・ソジュン、チェ・ウシクの密着ショット

『花より青春：リミテッドエディション』は、行き先も宿泊先も移動手段も一切不明という状況に置かれたパク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミの韓国国内放浪記を描く旅行バラエティだ。過去に大ヒットを記録した『花より青春』の新シーズンであり、『ユン食堂』や『ソジンの家』などで活躍した3人とナ・ヨンソクPDチームが再びタッグを組む作品として、期待が高まっている。

（画像＝tvN）

事前の予告なしに突如として始まる『花より青春』シリーズ特有のスタイル通り、今作も「誘拐」という名の「即興旅行」から幕を開けた。制作陣は15日から、慶尚道（キョンサンド）、全羅道（チョルラド）、済州島（チェジュド）へと渡り歩く3人の旅模様をティザー映像で公開している。

最初に公開された映像では、慶尚道へ向かう3人の姿が映し出された。地下鉄に並んで座り、無言でそれぞれのスマートフォンに集中していた3人だったが、パク・ソジュンの「降りなきゃ！」という叫び声とともに慌てて動き出す様子が笑いを誘った。

続いて公開されたティザーでは、2Lのミネラルウォーター1本を3人で分け合う姿が、今回の旅の過酷さを物語っている。さらに、指が紫色になるほど重い荷物を運ぶチェ・ウシクの姿が、全羅道編への好奇心をかき立てた。

最後に、本日（17日）公開された映像には、済州島でのエピソードが登場。パク・ソジュンが店員に「BTSのVが行った黒豚レストラン」を尋ねる場面があり、笑いをさらっている。パク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミの“極限旅行”に、さらなる注目が集まっている。

なお、『花より青春：リミテッドエディション』は、5月3日午後7時30分より韓国で初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転！〜』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。

◇チョン・ユミ プロフィール

1983年1月18日生まれ。2003年に短編映画『愛する少女』でデビュー。2006年に出演した映画『家族の誕生』で「第27回青龍映画賞助演女優賞」を受賞し、一躍有名に。その後出演したドラマ『ロマンスが必要２』『恋愛の発見』で見せた愛らしい魅力でお茶の間をも虜にした。原作小説が日本でも話題になった2019年の映画『82年生まれ、キム・ジヨン』では圧巻の演技が評価され「第40回韓国映画評論家協会賞」女優主演賞を受賞。