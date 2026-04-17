フジテレビ系「ノンストップ!」で今後を予想

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。金メダルの快挙から約2か月での報告。気になる今後について明言はなかったものの「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と記した。フジテレビ系の報道番組「ノンストップ!」でも2人の今後を予想していた。

2人は午前7時15分ごろ、共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」などと記した。

フジテレビ系の報道番組「ノンストップ!」は2人の引退発表を特集。これまでフィギュア取材を担当してきた松村未央アナウンサーが「ペアをここまで広めてくれたという功績は本当に大きいなと思っています」と感慨深げに話した。

MCのバナナマン・設楽統は2人がインスタに記した「新しいこと」に注目。カンニング竹山も「コーチとかもあるかもしれないし、指導者っていう道も…」と期待すると、設楽は「お二人の滑ってる姿っていうのはまだ見られるのかなっていう希望はありますよね」と続けた。

倉田大誠アナウンサーは男女シングルとの環境の違いを指摘し、「教えてくれる人もなかなか日本では少なかったってことから考えると、もちろん王道のフィギュア、リンク、銀盤の上っていうことはありますし、さらに（ペア）人気を取り込むためにメディアだとか、雑誌などの新しい挑戦かもしれない」と様々な可能性を予想。設楽も「世界トップがいるんだから。いい指導者もできるわけだ。教えを乞うってことになればね」とコーチ業に期待を膨らませた。

ミラノ五輪の帰国後会見で木原は今後について、まだ未定であるとしつつも「今までは怪我のリスクもあったのでトライアウトのお手伝いができなかったので、可能な限りお手伝いさせていただきたいなと思っていますし、将来的に2人がペアで指導者になることを目標にしている」と語った。ペアの指導者がまだ日本には不足しており、海外に行かなければ高い技術指導を受けることが難しい。そうした現状を変えていきたい思いを明かしていた。

同じ会見で木原は「女性のパートだったりは、三浦選手のほうが僕よりわかっている部分も多いと思う。1人でコーチングするというより、チームで一緒にコーチングしていきたい」と将来的な考えを伝えていた。



（THE ANSWER編集部）