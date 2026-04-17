【B2第31節 見どころ】鹿児島がPO進出に王手…崖っぷちの福岡は横浜EXを迎え撃つ

プレーオフ出場権が目前の鹿児島【(C) B.LEAGUE】

4月17日から19日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第31節が行われる。レギュラーシーズンが残り4試合となり、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の最後の出場枠を巡る争いも最終局面。鹿児島レブナイズは王手をかけて今節を迎える。



鹿児島は前節に2連敗を喫したものの、オーバータイムとなったGAME1で兒玉貴通や遠藤善ら日本人選手が得点力を発揮。神戸ストークスから第4クォーターまでに100点を奪うことができた。プレーオフ進出マジックは1。他会場でライジングゼファー福岡が敗れても、プレーオフ進出が決まる状況だが、今節こそ会心の勝利で弾みを付けたいところだ。



西原商会アリーナへ乗り込んでくるのはバンビシャス奈良。ホーム最終戦となった前節GAME1では、小林遥太が14得点5アシスト4スティール、坂口竜也も5アシスト4スティールとガード陣が躍動し、熱戦の末に福岡に競り勝った。敗れたGAME2も含め、日本人選手の働きが光ったことは好材料だろう。



すでにプレーオフ進出の可能性が消滅している奈良も、戦う姿勢は最後まで失ってはならない。攻守に全員バスケを貫けるかどうかは、石橋晴行ヘッドコーチの采配と選手の遂行力次第。リバウンドやルーズボールにハッスルし、一矢報いたい。



岩手はホームで意地を見せられるか【(C) B.LEAGUE】

岩手ビッグブルズは信州ブレイブウォリアーズに対して奮闘及ばず、ついに東地区最下位へ転落した。アウェーでの試合が続いていたが、残る4試合はホーム開催。持ち味の激しいディフェンスを披露することで、ブースターに感謝の思いを伝えられるか。今節対戦する福井ブローウィンズは同3位に浮上する可能性を残しているだけに、勝利への執念がぶつかる2連戦になるだろう。



山形ワイヴァンズは東北ダービーを1勝1敗でしのぎ、ホームに帰ってくる。今シーズンの13勝のうち9勝はホームで挙げており、地元の声援を力に変えたい。そんな山形に乗り込むベルテックス静岡は、アウェーを苦手としているクラブの一つだ。今シーズン限りでの現役引退を表明した加納誠也のためにも、一体感を持って戦わなければならない。



今シーズン平均ダブルダブルを記録しているアギラール【(C) B.LEAGUE】

大逆転でのプレーオフ進出を目指す福岡は、残り4戦全勝が絶対条件。前節GAME2で14リバウンド11アシストをマークしたパブロ・アギラールが、今節もチームの支えとなるだろう。相対するのは東地区3位の横浜エクセレンス。こちらはワイルドカードに回らないためにも白星を積み重ねたい。戦列に復帰したベンジャミン・ローソンがキーマンだ。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦第31節で達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。B2で5シーズン目を迎えている藤澤尚之は、1000得点の節目まであと「7」点。チーム最多の平均5.0アシストを誇る司令塔だが、直近5試合のうち2試合で2ケタ得点を記録するなど自らも積極的にリングを狙っており、今節での記録達成の可能性は高いだろう。また、熊本ヴォルターズのグレゴリー・エチェニケは、史上2人目となるB2通算300ダンク達成まであと「2」本に迫っている。横浜EXのベンジャミン・ローソン以来となる大記録達成の瞬間が、今週末にも訪れるかもしれない。



■B2第31節試合日程

・ライジングゼファー福岡 vs 横浜エクセレンス（＠照葉積水ハウスアリーナ）

GAME1：4月17日（金）19時05分～ GAME2：4月18日（土）14時20分～

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・鹿児島レブナイズ vs バンビシャス奈良（＠西原商会アリーナ）

GAME1：4月18日（土）14時25分～ GAME2：4月19日（日）13時05分～

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・信州ブレイブウォリアーズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠エア・ウォーターアリーナ松本）

GAME1：4月18日（土）14時30分～ GAME2：4月19日（日）14時30分～

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・岩手ビッグブルズ vs 福井ブローウィンズ（＠盛岡タカヤアリーナ）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

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・山形ワイヴァンズ vs ベルテックス静岡（＠山形県総合運動公園）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）17時00分～

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・福島ファイヤーボンズ vs 青森ワッツ（＠宝来屋ボンズアリーナ）

GAME1：4月18日（土）15時05分～ GAME2：4月19日（日）13時35分～

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・神戸ストークス vs 熊本ヴォルターズ（＠GLION ARENA KOBE）

GAME1：4月18日（土）18時05分～ GAME2：4月19日（日）14時05分～

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