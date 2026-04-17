千鳥・ノブ絶望…大悟プロデュース沖縄旅で舌打ち＆大絶叫！『テレビ千鳥』1時間SP

4月17日（金）、『テレビ千鳥』の「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題した1時間スペシャルが放送される。

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これまでのロケでは、グルメ天国・福岡に行っても1品しか食べられず、山形に行ってもウド鈴木に連続ドッキリを仕掛け続けるだけ…と、“変なこと”ばかりしてきた2人だが、今回はひと味違う。

カチャーシーを踊りながら大浮かれで登場した大悟は、「今回は一切変なことをしません！」と宣言。「ノブがやりたいことをワシが全部プロデュースします」と自信をのぞかせる。

沖縄マスターの大悟が、ノブの希望を全部かなえる最高のツアーをプロデュースすると言うが、どんな旅になるのか？

◆間違いだらけの沖縄旅行やいかに!?

出発の2週間前、まずは2人で作戦会議を実施。

するとノブは、「沖縄っぽい浮かれた衣装がいい」と前のめりに希望を伝える。ほかにも「これは絶対にやりたい！」という「沖縄ゴルフ」をはじめ、「海沿いを楽しく車で移動」「沖縄グルメ」「シュノーケリング」「三線で沖縄の音楽を聴く」など、次々とやりたいことが飛び出す。

大悟は、そんなノブの希望に「結構ワガママやね（笑）」と苦笑しつつも、自信満々に「最高の沖縄旅行」を約束する。

そしてついに2人は沖縄へ――。

大悟が用意した沖縄っぽい衣装を着たノブは、浮かれるどころか「違う違う違う違う！ 大間違いや！」と大絶叫。「着替えさせてくれ」と懇願する。

また、ゴルフバッグを持参し、海を見ながら気持ちよくプレーする気満々のノブだが、大悟が案内したコースに到着するや舌打ちが止まらない事態に。あげく、「帰ろ…」と絶望の表情を浮かべる。

さらに、腹ペコのノブを喜ばせようと、大悟は沖縄芸人や地元の人々が通う名店をリサーチ。「地元で人気の沖縄そばが食べられる」と期待度が急上昇したノブだが…。

このほか、エメラルドグリーンの海でのシュノーケリングや、「琉球居酒屋で三線の『涙そうそう』が聴きたい」と言っていたノブの希望をかなえるべく、大悟が準備したプランとは？

どんどんテンションが下がるノブと、ますます盛り上がっていく大悟。“これぞ『テレビ千鳥』”な、大間違いだらけの沖縄旅行の結末やいかに!?