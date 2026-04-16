アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「モテる男性の特徴」女性100人が答えたTOP回答！ 「顔が整っている」を超えた1位、2位は？（図解：3枚）

「モテそう」な男性、見た目の特徴とは？

調査は2月24日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「彼氏にするなら外見と内面のどちらを重視しますか？」と質問すると、「内面」が54人、「どちらも同じくらい重視する」が40人という結果になりました。「外見」のみを重視すると答えた人は6人にとどまり、約9割の女性が男性の「内面」を重視している、または同程度に重視していることが分かりました。

この結果について同社は、「恋愛や長期的な交際を考えるうえで、性格や価値観の相性を重視する女性が多い傾向が見られました」とコメントしています。

次に「『モテそう』と感じる男性の見た目の特徴は何ですか？」と尋ねると、「清潔感がある」が88人で最も多く、次いで「笑顔が爽やか」（66人）、「顔が整っている」（61人）、「ファッションセンスがある」（34人）、「似合う髪型をしている」（33人）、「姿勢が伸びている」「背が高い」（ともに31人）、「筋肉の付いた引き締まった身体」（30人）の順となりました。

同社は「モテる男性の外見としては、顔立ちそのものよりも『清潔感』や『好印象を与える雰囲気』が重要視されていることがうかがえます」と分析しています。

女性の皆さん、「モテそう」と感じる男性は、どんな人ですか……？