猫ちゃんと遊びたいわんちゃんと、今はそっとしておいてほしい猫ちゃんのやり取りが面白いと、反響が寄せられています。

わんちゃんにしつこく遊びに誘われた猫ちゃんは、『ある場所』に緊急避難をすることに。ふたりの可愛らしいやりとりが、「コントみたい（笑）」「猫ちゃんの格好がｗ」と温かい笑いを巻き起こしています。

【動画：猫が『犬にしつこく遊びに誘われた』結果→必死に逃げようと、スリッパの中に…思わず笑う『緊急避難の仕方』】

ハラミちゃんを遊びに誘う小助くんですが…

TikTokアカウント『ハラダコスケ』に投稿されたのは、わんちゃんの遊びのお誘いをどうにかやり過ごそうとする猫ちゃんの光景。

その日、柴犬の小助くんはハチワレ猫のハラミちゃんと遊ぼうと、遊びのお誘いをしていたそう。しかし、どうやらハラミちゃんは遊ぶ気分ではなかったようで、小助くんのお誘いを受け流していたといいます。

すると、小助くんのお誘いはどんどんヒートアップしていくことに。ハラミちゃんの体の上を飛び越えてみたり、顔をハラミちゃんに近づけてみたりと、ハラミちゃんの気を引こうと頑張る小助くん。

そんな小助くんの様子を見たハラミちゃんは、角が立たないよう『ある方法』で小助くんのお誘いをやり過ごすことにしたのでした。

目の前の『避難場所』に逃げ込むハラミちゃん

小助くんの遊びのお誘いをどうにかやり過ごすことにしたハラミちゃん。そんなハラミちゃんが思いついた作戦とは…『スリッパの中に隠れる』こと！顔のすぐ近くに飼い主さんのスリッパがあることに気が付いたハラミちゃんは、さりげなくスリッパに近づき、頭をスリッパの中にスッポリと入れたのでした。

しかし、隠れられたのは頭だけ。これでは小助くんにまる見え…と思いきや。ハラミちゃんがスリッパに頭を入れると、小助くんは遊びのお誘いをストップしたそう。どうやらハラミちゃんの作戦は成功のようです。

そんな可愛らしい小助くんとハラミちゃんのやりとりに、思わず笑顔になってしまいます。

ふたりの立場が逆転することも

この日はハラミちゃんが遊びのお誘いを受ける側でしたが、時にはふたりの立場が逆転することもあるのだそう。

別の日には、ハラミちゃんが小助くんにイタズラをしていたのだとか。その日、ハラミちゃんは棚の上に座っていて、その下には小助くんの姿があったとのこと。すると、前足を伸ばして小助くんの頭をポンポンと触り始めたハラミちゃん。

小助くんはというと、ハラミちゃんにかまってもらえて嬉しいのか、ハラミちゃんのポンポンを静かに受け入れていたそう。

そんなふたりの和やかな光景に、なんだかこちらまでほっこりしてしまいます。

小助くんの遊びのお誘いを振り切ろうとスリッパに顔を入れるハラミちゃんの光景には、「仲良しだなぁｗ」「かわいすぎるｗ」「最高のコンビですね」と温かいコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『ハラダコスケ』では、そんなふたりの仲良しな姿や、小助くんのお出かけの様子などが投稿されていますよ。

小助くん、ハラミちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ハラダコスケ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。