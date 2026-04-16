「TOPIX先物」手口情報（16日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限6100枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の6100枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6100( 6100)
ABNクリアリン証券 5702( 5702)
バークレイズ証券 4451( 4451)
JPモルガン証券 1901( 1901)
ゴールドマン証券 1709( 1675)
ビーオブエー証券 1645( 1645)
モルガンMUFG証券 1505( 1505)
BNPパリバ証券 798( 798)
サスケハナ・ホンコン 700( 700)
シティグループ証券 1231( 611)
日産証券 410( 410)
野村証券 245( 245)
SBI証券 123( 113)
インタラクティブ証券 105( 105)
UBS証券 94( 94)
広田証券 69( 69)
光世証券 51( 51)
みずほ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 20( 20)
ドイツ証券 20( 20)
SMBC日興証券 38( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6100( 6100)
ABNクリアリン証券 5702( 5702)
バークレイズ証券 4451( 4451)
JPモルガン証券 1901( 1901)
ゴールドマン証券 1709( 1675)
ビーオブエー証券 1645( 1645)
モルガンMUFG証券 1505( 1505)
BNPパリバ証券 798( 798)
サスケハナ・ホンコン 700( 700)
シティグループ証券 1231( 611)
日産証券 410( 410)
野村証券 245( 245)
SBI証券 123( 113)
インタラクティブ証券 105( 105)
UBS証券 94( 94)
広田証券 69( 69)
光世証券 51( 51)
みずほ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 20( 20)
ドイツ証券 20( 20)
SMBC日興証券 38( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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