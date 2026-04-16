カルビーのスナック菓子「ピザポテト」と、GALLUSYSが開発するブロックチェーンゲーム『SNPIT』とのコラボレーション第2弾が、4月24日より実施されることが発表された。

【画像あり】販売されるNFTアイテム2種

本コラボは、2025年10月に実施された第1弾「じゃがりこ」コラボに続くもの。Calbee Future Laboの知的財産（IP）を活用し、「ピザポテト」のデザインをあしらった2種類の限定ゲーム内NFTアイテム「コモンミントスクロール」「アンコモンミントスクロール」を『SNPIT』内で展開する。

これらのアイテムを使用すると、ユーザーは新たなカメラNFT（Camera BOX）を生成（ミント）することが可能となる。生成したカメラNFTを通じて仮想通貨（トークン）を獲得できるなど、ゲーム体験の幅が広がる仕組みだ。

さらに、第1弾「じゃがりこ」のアイテムと今回の「ピザポテト」アイテムを組み合わせることで、特別なカメラNFTが誕生する「連動型ミント」も実装される。生成されるカメラNFTには「ピザポテト」印が付与され、第1弾の「じゃがりこ」印のカメラNFTとの組み合わせによる特別仕様のカメラNFTの生成も可能となっている。

限定ミントスクロールは2種類で、「ピザポテト・コモンミントスクロール」が発行数2,000点・約3,000円相当のSNPT、「ピザポテト・アンコモンミントスクロール」が発行数1,000点・約4,500円相当のSNPTとなる。

販売スケジュールは2段階に分かれており、第1フェーズとしてAL（優先購入権）保有者限定の販売が4月24日17:00から4月26日17:00まで、第2フェーズの一般販売が4月27日17:00から4月30日17:00まで実施される。なお、先行販売の状況により、アンコモンの追加販売が行われる可能性がある。

あわせて、「BTC Pizza Potato Day」と題したカルビーおよび『SNPIT』による共同オフラインイベントが5月に開催されることも決定した。イベントの詳細は『SNPIT』公式Xにて順次公開予定。NFTの詳細なユーティリティや専用ページのURLなども、後日『SNPIT』の公式XおよびDiscordにて発表される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）