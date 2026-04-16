4月22日（水）よる10時 第3話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

現在、第1話・第2話をTVerで無料配信中！：https://tver.jp/series/srxnogfmcq

第1話のTVer再生回数が200万回再生を突破（計測期間：4月8日〜4月15日／TVerにおけるVODのみの番組動画再生数／リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外／TVer DATA MARKETING調べ）。本作のTVerお気に入り登録者数は51万人となり、4月期新ドラマの第1位を維持している（4月16日13時時点）。

ダブル主演を務める波瑠、麻生からの喜びのコメントを紹介！

＜波瑠 コメント＞

多くの方にご視聴いただけていると聞き嬉しいです！

ルナと涼子の旅はまだまだ始まったばかりですが、既に色んな仕掛けが隠されています。

そのあたりにも注目して引き続き楽しんで下さい！

応援よろしくお願いします。

＜麻生久美子 コメント＞

月夜行路をご覧の皆様ありがとうございます！たくさんの方が見てくださっていると聞き感謝しております。

この作品は、ルナさんの推理の楽しさやかわいさはもちろん、これから私演じる涼子の過去を巡って予想を裏切る展開が待っていますのでご期待下さい！

＜第3話は4月22日（水）放送＞

4月22日（水）よる10時放送の第3話では、ルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）が元カレ探しで通天閣の麓にある「ジュエリーサトウ」を訪れる。店を切り盛りするのは彫金師の辰雄（山口馬木也）と、跡継ぎの信一（岩瀬洋志）。仲睦まじい師匠と弟子の姿を見たルナは、通天閣が舞台の江戸川乱歩作品にちなみ“黒トカゲ”をモチーフにしたブローチを注文する。しかしその夜、店で殺人事件が発生し―――。

第3話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/story/

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

番組公式SNS、ホームページ

・X：@getsuyakouro

・Instagram：@getsuyakouro

・TikTok：@getsuyakouro

・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

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＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

4月15日発売 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

4月22日発売予定 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。