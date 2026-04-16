外仕事、運動、災害時。炎天下でも上半身ひんやりな「ベルト型扇風機」が24%オフに
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月16日は、スマホアクセサリー・小型家電でお馴染み、TORRAS（トラス）の腰に装着するタイプのウェアラブルクーラー「COOLiFY ZONE 3」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
圧倒的な大風量で腰から顔まで冷やす、TORRASのウェアラブルクーラー「COOLiFY ZONE 3」が24％オフ！
猛暑対策はここまで進化しました。
最大風速7.0m/s＆87.6万mm³/minの大風量で腰から顔まで冷やす、TORRAS（トラス）のウェアラブルクーラー「COOLiFY ZONE 3」なら、外でも快適。
パワフルな風で一気に涼しさを引き寄せるアイテムが24％オフとお買い得です。
「COOLiFY ZONE 3」は、腰に装着するタイプのウェアラブルクーラー。
最大の特長は、腰から顔まで広範囲に風を送り届ける設計です。
コンパクトながらパワフルな送風性能により、体の中心から上半身へと風を循環。
蒸し暑い屋外や作業中でも、体感温度を一気に下げてくれます。
従来のハンディファンではカバーしきれなかった範囲までしっかり涼しさが届くのがポイントです。
最大風速7.0m/s＆業界最大級の風量を実現
そのパワーの源は、特許取得済みの7000r/m超高速回転モーターと独自の「AirWing」風道設計。
これにより、最大風速7.0m/s、風量87.6万mm³/minという業界最大クラスの送風性能を実現し、2基のターボファンが強力な風を効率よく送り出すことで、熱がこもりやすい衣服内の空気をしっかり排出します。
また、脱着式のPCM冷感素材を採用することで、皮膚に直接「冷感持続層」を形成。
冷房の効かない炎天下でも快適な環境を作り出します。
アウトドアやフェス、非常時など、あらゆるシーンで活躍する実用性の高さも魅力です。
最大風速7.0m/sと87.6万mm³/minの圧倒的風量で全身を冷やす、「COOLiFY ZONE 3」は、猛暑対策の新定番。
持ち運びやすく、日常からアウトドア、災害時まで幅広く使える一台です。
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なお、上記の表示価格は2026年4月16日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
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Source: Amazon.co.jp