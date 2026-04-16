料理が得意なりのん（多田梨音）の調理中の姿に絶賛の声。スマートな野菜の切り方を受け「上手！」などと反響が上がった。

【映像】可愛すぎる人気カップルの彼女（美味しそうな手料理も）

ABEMAにて4月15日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#51では、総勢17名の『すぱのび』メンバーが参加した「料理王対決」が行われた。

参加したメンバーは「絆を確かめるゲーム」で獲得した食材を使ってカレー作りを行うことに。今回、りのん＆きんご（内田金吾）カップル、ひなた（田中陽菜）＆ゆうた（西小路侑汰）カップルがチームとなり「夏野菜を添えてカレー（料理名）」を作っていく。

ここで注目を集めたのはりのん、そしてひなたの包丁さばきだ。料理が得意な2人が夏野菜をカットしていく姿を見て、MCのYouTuberかすは「上手！」と絶賛。不器用なきんご、ゆうたに指示を出しながら調理を進めていった。

そして、りのんと言えば以前の『すぱのび』で「マカロニグラタン」を作った際にもその手際の良さが脚光を浴びた。そんなりのんがなすを綺麗なたて割り切りにしているのを見て、ひなたも「りのんのナスの切り方が美味いカレーの切り方してる！美味しそうでしたもん！」と大絶賛。

そうして出来上がった「夏野菜を添えてカレー」。NONSTYLE・井上裕介が試食して「美味しい！」と力を込めた。そして4チームの中で優勝したのは「夏野菜を添えてカレー」。りのん＆きんごカップル、ひなた＆ゆうたカップルには優勝商品として某テーマパークチケットが贈られた。