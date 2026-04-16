公園で知り合ったママ友とのLINEで起きたまさかの出来事が、話題になっている。

【映像】久々LINE→突然のキャラ変 まさかの展開に困惑

投稿したのは、ゆかりちゃんさん（@yukaric03886076）。公園で知り合いLINEを交換したまだ親しくないママ友から久しぶりにLINEが届き、距離感のあるやり取りをしていたところ、突然スタンプが20個ほど連続で届き、キャラ変したという出来事を投稿した。

距離感あるやり取りが突然豹変…連続スタンプの真相

投稿を見た人からは「オチにびっくりした」「予想外すぎて二度見した」「いやー笑えない」「何で男性ってこんな…幼稚すぎ」「その旦那さん嫉妬深いタイプなんでしょう」などの声が寄せられ、投稿には3.7万件超の“いいね”が押されている（※数字は4月15日15時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「公園で知り合ってまだ親しくなれていないので、距離感がある感じでやり取りしていたのですが、突然豹変した感じになり驚きました。『子どもが触ってるな？』と思いましたが、夫さんと聞いてびっくり。さらにしらふと聞いてもっとびっくり困惑してしまいました。必死に謝られたのでそれ以上は聞くことができていません。私の夫がこんなことしてたらめちゃくちゃキレると思います」と話している。（『わたしとニュース』より）