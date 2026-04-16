◇ナ・リーグ ドジャース8―2メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場。エンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）アスレチックス戦以来、5年ぶりの投手専念での出場で6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪う好投で今季2勝目を挙げた。大谷の“代役”として「7番・DH」に入ったダルトン・ラッシング捕手（25）も2安打、自身メジャー最多の4打点を記録するなどの活躍で勝利に貢献した。

持ち味の打撃力を存分に発揮した。0―0の2回、2死から右翼線二塁打で出塁し、次打者のキム・ヘソンの先制2ランを呼び込むと、3―1の8回無死満塁の場面ではメッツ3番手・ウィリアムズのチェンジアップを叩き、メジャーではキャリア初となるグランドスラムをバックスクリーンへとたたき込んだ。DHでの出場について「メンタル的に大変な役割だ」と笑顔。「打席と打席の間が2〜3イニング空くこともあるし、その間に何が起きるかも分からない。集中を保ち続ける必要がある」と役割の難しさを語った。

投手専念した大谷の投球内容を捕手としての目線では「彼は塁に出るとギアが一段上がる。とても競争心が強い。捕手として、そして選手として、ああいう競争心を持つことには誇りを感じるし、それを実際にマウンド上で、身体的にも感情的にも見せているのはすごいことだと思う」と絶賛。そのうえで投打二刀流について「あれはトップの選手だけができることだ。この競技で最高の選手である理由は、両方をあれだけ高いレベルでできるからだと思う」と語った。

今後も大谷の投手専念の機会が増えれば、DHでの出場機会が増えるケースも考えられるが「正直に言えば、そんなことは考えたくない。彼には今やっていることをそのまま続けてほしい」と大谷への敬意を示した上で「ただ、もしDHで自分にも打席をくれるなら、それはもちろん受けるけどね」と笑った。