£Á£Â£Å£Í£ÁÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¤¬¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¡Öº§³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º§³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£×£Å¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤áÅÏÊÆ¤·¤¿À¾ß·¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½÷À¤À¤±¤ÇÅÏÊÆ¡©¤È¥¤¥ß¥°¥ì¤Çµ¿¤ï¤ì¡¢¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¸·½Å¤ÊÈ¢¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢²ÙÊª¸¡ºº¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤ÈÅÏ¤¹ÍÑ¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¹¹¤Ëµ¿¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¹ñ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤â£×£×£Å¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¶õ¹Á¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ªÂç´¿´î¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊÆ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦£Ì£Á¥Ê¥È¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Î³¤³°¤È¤ÏÊÌ¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¼Â¤Ï»ä¡¢º§³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡¼¡¼¡ª¡©¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£