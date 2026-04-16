香港ジョッキークラブは２６日の香港チャンピオンズデーで騎乗する他国所属のジョッキーを１５日、発表した。ＪＲＡからはクイーンエリザベス２世Ｃに出走のマスカレードボールにクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝、チャンピオンズマイルに出走のジャンタルマンタルに川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が騎乗する。

騎手（所属）馬名の順。

◆チェアマンズスプリントプライズ（芝１２００メートル）

コナー・ビーズリー（英国拠点）ネイティブアプローチ

オイシン・マーフィー（英国拠点）コマンチェブレーブ

◆チャンピオンズマイル（芝１６００メートル）

川田 将雅（ＪＲＡ）ジャンタルマンタル

マーク・ザーラ（豪州）ドックランズ

◆クイーンエリザベス２世カップ（芝２０００メートル）

コナー・ビーズリー（英国拠点）アンドレアスヴェサリウス

マキシム・ギュイヨン（仏国拠点）ソジー

クリストフ・ルメール（ＪＲＡ）マスカレードボール

ジェイソン・コレット（英国拠点）ジョバンニ

オイシン・マーフィー（英国拠点）ロイヤルチャンピオン

なお、クレイグ・ウィリアムズ騎手（豪州）は、チャンピオンズマイルでキャップフェラ、ジェームズ・マクドナルド騎手（ニュージーランド）は、クイーンエリザベス２世カップでロマンチックウォリアーに騎乗することが既に発表されている。