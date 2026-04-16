すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」にて「ポケモン30周年 キャンペーン」を開催。

2026年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」との特別なキャンペーンとして、お子さんから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験が提供されます☆

ガスト「ポケモン30周年 キャンペーン」

開催期間：2026年4月23日（木）〜 6月17日（水）※対象期間は予定、予告なく終了する場合があります

対象店舗：ガスト全店

ガストを冒険の舞台にした、特別メニューや店内体験でポケモンと一緒に「おいしいぼうけん」が楽しめる「ポケモン30周年 キャンペーン」を開催。

特別メニューとして、ピカチュウの“しっぽ”で開くハンバーグなど、楽しい全4品が提供されます。

さらに対象のメニューを注文することで、選べるオリジナルグッズをプレゼント。

店内体験では、記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなど、店内でも“ポケモンたちと出会うぼうけん”を楽しめるキャンペーンです☆

＼ポケモン30周年記念／ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ

価格：1,429円(税込) ※オリジナルグッズ対象メニュー

30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニュー。

熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自分で開けるワクワク感が同時に楽しめます。

ホイルにデザインされたポケモン30周年のオリジナルデザインにも注目です。

※ホイルをオープンの際はやけどに注意ください

※ホイル・ホイルカッターの在庫がなくなり次第販売終了となります

＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ

価格：1,209円(税込) ※オリジナルグッズ対象メニュー

ヒトカゲの「ほのおのうず」を、トルネードポテトでダイナミックに表現したミートソースパスタ。

濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べる満足感たっぷりの一皿です。

＼くさタイプのポケモンといっしょ／フシギダネの“はっぱカッター”タコライス

価格：1,209円(税込) ※オリジナルグッズ対象メニュー

フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出。

チップス、お肉、野菜の食感のハーモニーが楽しめるタコライスです。

＼みずタイプのポケモンといっしょ／ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー

価格：879円(税込) ※オリジナルグッズ対象メニュー

ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたひんやりデザート。

付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中で弾ける感覚が楽しめます。

※敷紙・コースター・ピックの在庫がなくなり次第販売終了となります

※食器は実物と異なる場合があります

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供しています

※かき氷の画像は、パチパチアメをかけたイメージです。実際には別添えで提供されます

対象メニューを注文で、ガストオリジナルグッズが付いてくる

対象メニューを注文された方には“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズをプレゼント。

ゆらゆら揺れるアクリルスタか、フレンダピックを選べます。

※オリジナルグッズ付きメニューは、1メニューにつき、ひとり1品までの販売となります

※ 「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダ スペシャルフレンダピック」のいずれかがなくなった場合は、どちらか一方のお渡しとなります

歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド

種類：全5種類

歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、左右にゆらゆら揺れるかわいらしいスタンド。

表面と裏面でデザインが異なる特別仕様です。

お家でお好きな場所に飾ってぼうけんの続きが楽しめます。

※アクリルスタンドの種類は選べません

ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック

人気アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるフレンダピック。

「リザードン」とタッグになるポケモンはなんと「フシギバナ」もしくは「カメックス」！

タッグのポケモンを使い分けて、こうかばつぐんをねらうことができます。

ガスト店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる

期間中、ガスト店内のあちこちでポケモンに出会える企画を実施。

記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなど、店内でも“ポケモンたちと出会うぼうけん”を楽しめます。

※一部、設置がない店舗があります

【入口】大型フォトパネル

店舗入口に大型フォトパネルを設置。

ピカチュウとパルデア地方の旅立ちの3匹と一緒に記念撮影が楽しめます。

【座席】ポケモン座席カード

座席には、ポケモンたちの座席カードが登場。

30種類以上のポケモンたちがテーブルでお出迎えしてくれます。

【卓上】ミニクイズ

卓上で楽しめるミニクイズ。

お食事を待っている間に、親子で楽しくクイズに挑戦できます。

ラッキーセット カプセルグッズ

実施ブランド：すかいらーく6ブランド（ガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト）

対象期間：2026年4月23日（木）〜 6月17日（水）なくなり次第終了

対象メニュー：「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー

・ラッキーセット 対象メニュー例

・ガスト：ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー付き)934円(税込)〜999円(税込)

・バーミヤン：ラッキー中華セット 769円(税込)

・夢庵：ラッキーミニねぎとろ丼御膳 879円(税込)

※ラッキーセットは小学生以下の対象メニューとなります

※メニュー内容や価格は変更になる場合があります

※地域により販売価格が異なります

※テイクアウト・宅配では、対象メニュー、内容、カプセルトイ付属有無、価格、税率が異なります

※テイクアウト・宅配では、ブランドにより対象メニューやカプセルトイの付属有無が異なります

※税込200円の現金でも1回ガチャマシンを回すことができます

小学生以下限定で注文できる「ラッキーセット」メニューのカプセルグッズも期間限定でポケモンに！

対象メニューの注文でゲットできるカプセルグッズは「チャーム コレクション」6種、

「クルコロ コレクション」6種の全12種類です。

ガスト店舗を冒険の舞台にした、特別メニューや店内体験が楽しめる特別企画。

ガストにて2026年4月23日より開催される「ポケモン30周年 キャンペーン」の紹介でした☆

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