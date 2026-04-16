俳優の吉岡里帆（33）が、4年ぶりに復活した人気シリーズの“無防備”オフショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】吉岡里帆の“無防備”なオフショット（複数カット）

2022年まで日清食品「どん兵衛」のCMに、どんぎつね役として出演していた吉岡。2022年2月17日、Instagramで「さよなら、どんぎつね編」が放送されることを報告すると、「どんぎつね、最高に可愛かった！」「やめないで！寂しい！どんぎつねさんロス」など、どんぎつねとの別れを惜しむ多くの声が寄せられていた。

“無防備”なオフショットに絶賛の声

そして2026年3月31日、吉岡が約4年ぶりに「どんぎつね」としてCMに出演することが発表され、4月14日に更新したInstagramでは「これからどんなストーリーが見たい？」とコメントし、ノースリーブの衣装を着たCMのオフショットを公開。無防備な表情が印象的な「どんぎつね」の姿に、ファンからは「保存しちゃった やっぱコレよ！」「色気をまとったどんぎつね最強説」など、絶賛のコメントが寄せられ話題になっている。（『ABEMA NEWS』より）