【Happyくじ / STAR WARS「マンダロリアン・アンド・グローグー」】 5月下旬発売予定 価格：1回990円

サニーサイドアップは、「Happyくじ / STAR WARS『マンダロリアン・アンド・グローグー』」をローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで5月下旬に発売する。価格は1回990円。

本商品は、7年ぶりとなる最新映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（5月22日公開）のキャラクターをグッズ化したHappyくじ。

最後のくじを引いた人が獲得できるLast賞には、今回の映画で復活が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」の精巧フィギュアが登場。機体の金属感を表現した色彩や、飛び立つ瞬間の迫力を再現した造形など、細部までこだわりの詰まったフィギュアとなっている。全長は約25cm。

そのほかにも本くじでは、A賞からI賞まで幅広いラインナップが用意される予定で、詳細は後日改めて発表される。

【Last賞：レイザー・クレスト フィギュア（全1種）】

今回の映画で登場が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」を全長約25cmのビッグサイズでフィギュア化!

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