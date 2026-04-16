登山家の野口健さんが、「第５８回ミス日本コンテスト ２０２６」でグランプリに輝いた長女・野口絵子さんとの親子共演を報告した。

１６日までにインスタグラムを更新し、「今日は絵子さんとの某番組にて共演。衣装は大好きなイレンブンティー」と明かした健さん。衣装とヘアメイクで美しさが際立つ娘との２ショットをアップした。

「スタジオで、絵子さんよ〜喋っていました。誰に似たんだろ 山家は寡黙であるべし！！！」とおどけ、フォロワーは「パパ、なんちゅー表情じゃ！！（笑）」「お二人一緒で素敵ですね」「目力がいいですね」「本当に女神様のよう」「まぁ！どこの王国のお姫様ですか？綺麗ですね〜」「本当に美人」などの声を寄せた。

絵子さんはＴＢＳ系「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターなどタレントとしても活動。登山家としても活動し、２０２３年１月に親子でヒマラヤのアイランドピーク（６１８９ｍ）登頂に成功。２５年９月にもロブチェピーク（６１１９ｍ）登頂を報告した。中学で英国留学、高校からニュージーランド留学し、帰国後に慶大総合政策学部に入学したことを報告した。