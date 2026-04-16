【「咒喰ノ契リ」第1巻】 4月16日発売 価格：880円 【「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」第5巻】 4月16日発売 価格：1,100円

「咒喰ノ契リ」第1巻

竹書房は、「咒喰ノ契リ」の第1巻を4月16日に発売する。価格は880円。

また、Webコミック誌 bamB!（バンビー）の作品「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」の完結巻となる第5巻も同日発売される。価格は1,100円。

「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」第5巻

「咒喰ノ契リ」第1巻

原作：夢見里龍氏

漫画：夢乃むえ氏

発売日：4月16日（木）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円

みどころ

「呪いが証拠になる」異色の法廷世界で、冷徹な呪禁師・不知ヰと"呪の娘"・依が政略によって結ばれる。支配するはずだった男と、支配されるはずだった少女――だが依の覚醒がすべてを狂わせ、二人の運命は制御不能な方向へ転がり落ちる。注目したいのは、呪と法が交差する世界観と一触即発の関係性。

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□竹コミ！連載ページ

□咒喰ノ契リ公式X

【あらすじ】

呪いを裁く男と、神をも喰らう花嫁――最も出会ってはいけない二人の運命が交錯する禁断の契。

政府公認の呪禁師・斎条不知ヰ(さいじょうしらぬい)は、呪を証拠に罪を裁く男。

彼が娶ったのは、“呪の娘”と呼ばれた少女・環梓依(たまずさより)。

だがその婚姻は、咒神を誘うための政略契約だった。

しかし、追い詰められた依の力が目覚め、運命は狂い出す。

救済か、破滅か――二人を待つ運命とは？

試し読み

「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」第5巻

著者：たじまこと氏

発売日：4月16日（木）

判型：A5

ページ数：146ページ

定価：1,100円

みどころ

本作は、2回映画化された“ごはんBL”。「アキはハルとごはんを食べたい」から7年、アキハルシリーズがついに完結する。同居人から恋人に、そして最終巻となる「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」5巻では、さらに一歩踏み込んだ関係性になっていく。美味しくて作りやすい料理も満載で、単行本にはレシピもついている。さらに、最終回後の描き下ろしが17ページ収録されており、アキとハルのちょっと先の姿が見られる。また、描き下ろしのチラ見せが「bamB!」にて4月16日12時より配信されるほか、完結記念として、アキハルシリーズ全レシピ掲載の小冊子全員サービスも実施される。

□竹書房公式サイト詳細ページ

□「bamB!」連載ページ

【あらすじ】

高校の同級生で、大学からルームシェアを始めたアキ（秋吉純太）とハル（藤城春継）。料理担当のアキと片付け担当のハル。二人が毎日ごはんを作って食べるシンプルな日々が続いていたが、大学卒業と就職をきっかけに、友情以上恋愛未満だった二人の関係性が変化していく。

試し読み

完結記念キャンペーン＆イベント情報

「アキはハルとごはんを食べたい レシピ集」応募者全員サービス

完結を記念して、シリーズ全レシピとたじまこと氏の描き下ろしマンガを収録した小冊子の全員サービスが実施される。

【応募方法】

「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」第5巻き帯の応募台紙＋1,000円の払込受領証

※詳しくは単行本の帯をご参照下さい。

アニメイト抽選WEBサイン会

完結を記念したWEBサイン会の開催が決定。

□詳細・申し込み（アニメイト商品ページ）

コミックス発売記念リポストキャンペーン

XのbamB!(@bam_B_info)アカウントをフォローして、該当のポストをリポストすると、抽選で3名にサイン入りカバー色校が当たる。

□bamB!(@bam_B_info)アカウント

コミックス発売記念「アキハルごはん作ってみた8」開催

企画「アキハルごはん作ってみた」の第8弾が開催される。XのbamB!(@bam_B_info)アカウントをフォローして、作中に登場した料理を作ってポストすると、抽選で5名に特製アクリルブロックが当たる。

書店特典を紹介

【アニメイト：描き下ろしペーパー】【コミコミスタジオ：描き下ろし1P漫画】【ホーリンラブブックス：描き下ろし4P漫画】【紀伊國屋書店本店：描き下ろしペーパー】【ブックファースト新宿店：描き下ろしペーパー】【アニメイト新宿：描き下ろしペーパー】【特約店：描き下ろしペーパー】【電子版：描き下ろし1P漫画】