◆皐月賞追い切り（１５日・栗東トレセン）

第８６回皐月賞・Ｇ１（１９日、中山）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。先週土曜が実質的な最終追いだったカヴァレリッツォが仕上がりチェックで動き２位評価となった。１６日に枠順が決定する。

時計が万全を物語っていた。カヴァレリッツォは栗東・坂路を単走。冷静な脚取りで最後まで集中力を保ち、マイペースを刻んでいく。５８秒３―１４秒２。もう整えるだけで十分だった。騎乗した田嶋助手は「折り合い、リズム、体調面の確認。一定のリズムで、程よい気合乗りで走れていた。しっかり仕上がったと思う」と背中越しの好感触を伝えた。

遅い時計は順調な証拠だ。毎週土曜日に実質的な追い切りを行い、水曜日に軽い負荷をかけてメンテナンスを施すのが吉岡厩舎流の調整。Ｇ１初制覇を飾った朝日杯ＦＳの時も、当週の坂路で出したタイムは５８秒０―１４秒５だった。最高の結果を出した前回と同様の過程を踏んでいる。

今回も１１日に朝一番の栗東・ＣＷコースで３頭併せでびっしりと追われ、約４か月の休み明けを感じさせない力強い走りでラスト１ハロン１１秒３（６ハロン８４秒２）をマーク。吉岡調教師は「馬場が重たかったので、直線での反応は遅れたけど、ゴール板からもまた伸びていた。いい感じで終われたと思う」と合格点を与えていた。

９頭の重賞ホースが集った、近年まれにみる大混戦。距離延長など克服すべきポイントはあるが、簡単には負けられない立場だ。「体はひと回り大きくなっているし、操作性も良くなっている。昨年の最優秀２歳牡馬として、いいパフォーマンスができるように」と田嶋助手は気合。さらなる進化を遂げた２歳マイル王が、３冠初戦で躍動する。（山本 理貴）