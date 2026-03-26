〈《京都・小6男児行方不明》安達結希くんの両親の言動、周辺住民の目撃談、同級生保護者の証言…名古屋主婦殺害、西東京4人母子心中“未解決事件”の裏側〉から続く

京都府南丹市園部町で行方不明になっていた安達結希くん（11）。遺体発見からわずか3日で死体遺棄の容疑で逮捕されたのは、義父の安達優季容疑者（37）だった。

【画像】逮捕された義父・安達優季容疑者



行方不明になっていた安達結希くん（京都府警提供）

逮捕された義父は一体どんな人物なのか。安達家を知る地元住民の一人が語る。

「結希くんの母親と優季容疑者は、京丹波にある電気機械器具を製造する工場で知り合ったそうです。結希くんのお母さんは東京で美容師をしていて、結婚して子どもを産んだ後、離婚して地元の南丹市に戻ってきた。一方の優季容疑者は、京都市内の高校を卒業後、工場に正社員として就職。真面目な仕事ぶりで少しずつ出世し、少し前に品質保証部の品質管理課長に抜擢されたと聞きました」

パソコンが得意で上司からの評価も悪くなかったという。

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この続きは「週刊文春 電子版」で配信中。安達優季容疑者が結希くんの母親と結婚する際に起きていた“一悶着”、工場関係者が明かす職場での様子、結希くんが消えた朝に取っていた“ある行動”など詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）