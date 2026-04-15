１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

【新華社ボローニャ4月15日】イタリア北部ボローニャで開催中の第63回ボローニャ国際児童書展（13〜16日）では、中国の出版各社が1200種類余りの児童書を出展し、多くの来場者がじっくりと見入っている。

１４日、ボローニャ国際児童書展で中国の本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースに展示された竜をテーマにした立体絵本。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国児童絵本優秀作品展を鑑賞する来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国児童絵本優秀作品展を鑑賞する来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国児童絵本優秀作品展を鑑賞する来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）

１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）