ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ボローニャ国際児童書展に中国の本がお目見え ボローニャ国際児童書展に中国の本がお目見え ボローニャ国際児童書展に中国の本がお目見え 2026年4月15日 23時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱） 【新華社ボローニャ4月15日】イタリア北部ボローニャで開催中の第63回ボローニャ国際児童書展（13〜16日）では、中国の出版各社が1200種類余りの児童書を出展し、多くの来場者がじっくりと見入っている。１４日、ボローニャ国際児童書展で中国の本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースに展示された竜をテーマにした立体絵本。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国児童絵本優秀作品展を鑑賞する来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国児童絵本優秀作品展を鑑賞する来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国児童絵本優秀作品展を鑑賞する来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで本を手に取る来場者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱）１４日、ボローニャ国際児童書展の中国ブースで交流する出展者。（ボローニャ＝新華社記者／王楷焱） リンクをコピーする みんなの感想は？