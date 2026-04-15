シンガー・ソングライターのルイス・キャパルディ（29）が、米国で開催されている「コーチェラ・フェスティバル」で、F1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）と間違えられたことをいじった。11日（現地時間）のジャスティン・ビーバーによるパフォーマンス中、ハミルトンが恋人と噂される有名セレブのキム・カーダシアン（45）と話している動画がネットで拡散されている。動画では、スカーフと一部顔が隠れているキムと、パーカにキャップ姿のハミルトンが映っていいるが、一部で、その男性が同じ「ルイス」でもハミルトンではなくキャパルディであると表記されていた。



【写真】どうやったら間違う？ハミルトンとはまるで違うキャラのルイス・キャパルディ

まったくキャラの違う2人が“勘違い”された形。キャパルディは「Distinct Post」の投稿を引用し、いつもの軽いノリでXに投稿、「うわ、みんな、ダサいよ。こんなプライバシーの侵害はさ」といじった。



世界最大級の音楽フェスである「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」は米カリフォルニア州で4月10～12日(日本時間4月11～13日）、4月17～19日(日本時間4月18～20日)の2週に渡り開催される。



（BANG Media International／よろず～ニュース）