新しいヴォクシー／ノアの変更点は？

トヨタ・ノアS-Z｜Toyota Noah S-Z

このたびの一部改良では、カーボンニュートラルの実現に向けて、パワートレインがハイブリッドに一本化（ウェルキャブ除く）された。

エクステリアでは、フロントグリルのカラー変更やヘッドライトのデザイン変更により、より先進的でスタイリッシュなルックスを実現。

インテリアでは、メーターの液晶部分を大型化して視認性を高めたほか、一部グレードには前後方ドライブレコーダーを標準装備。シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（全グレード）されたほか、一部グレードではメーターフードを表皮巻きとするなど、上質感を高めている。

走りの面では、E-Four車のドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定したほか、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上させている。

そのほか、ボディカラーに新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」を追加したのもニュース。車種ごとの変更点は以下のとおり。

トヨタ・ヴォクシー｜ボディカラー ： アーバンロック

「ノア」変更点

・エアロデザインの「S-X」グレードを新たに設定

・プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）：S-Zにメーカーオプション

・プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ：全車に標準装備

・フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディカラー共色に変更：全グレード

・シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（S-Xは除く）

・メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルにはステッチ加工を追加：S-Z

・シート表皮の意匠変更：S-Z

・ドアトリムにステッチ加工追加：S-Z

・メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ／S-G・S-X：4.2インチ→7インチ）

・前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）

・ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加（S-Xはメーカーオプション）

トヨタ・ノア｜プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）：S-Zにメーカーオプション（LEDクリアランスランプ点灯状態）

「ヴォクシー」変更点

・プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）：S-Zにメーカーオプション

・リフレクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ：全車に標準装備

・フロントグリル本体部分をブラック加飾に変更

・フロントグリルガーニッシュをブラック加飾に変更（ボディカラー：ニュートラルブラックのみ）

・17インチホイールを切削光輝＋ブラック塗装＋ダーククリアに変更

・シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更：全グレード

・メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工にし、インストルメントパネルにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更：S-Z

・シート表皮の意匠変更：S-Z

・ドアトリムにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更：S-Z

・メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ／S-G：4.2インチ→7インチ）

・前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備／S-Gはメーカーオプション）

・ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加

トヨタ・ヴォクシー｜プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）：S-Zにメーカーオプション（クリアランスランプ点灯状態）

トヨタ「ノア」モデルラインナップ

・S-X（8人乗り）：326万1500円（FF）

・S-X（7人乗り）：326万1500円（FF）／351万4500円（E-Four）

・S-G（8人乗り）：370万400円（FF）

・S-G（7人乗り）：370万400円（FF）／395万3400円（E-Four）

・S-Z（7人乗り）：405万6800円（FF）／430万9800円（E-Four）

※価格は消費税込み

トヨタ「ヴォクシー」モデルラインナップ

・S-G（8人乗り）：375万1000円（FF）

・S-G（7人乗り）：375万1000円（FF）／400万4000円（E-Four）

・S-Z（7人乗り）：412万7200円（FF）／438万200円（E-Four）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

トヨタ・ノアS-Z｜Toyota Noah S-Z

ボディサイズ：全長4695×全幅1730×全高1895［1925］mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：140［125］mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：7人

車両重量：1680［1720］kg

総排気量：1797cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：72kW（98ps）/5200rpm

最大トルク：142Nm（14.5kgf-m）/3600rpm

フロントモーター最高出力：70kW（95ps）

フロントモーター最大トルク：185Nm（18.9kgf-m）

4WD用リヤモーター最高出力：30kW（41ps）

4WD用リヤモーター最大トルク：84Nm（8.6kgf-m）

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF［4WD（E-Four）］

WLTCモード燃費：23.4［21.8］km/L

※［ ］内は4WD（E-Four）車