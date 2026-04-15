「Linon」新シャンプー・トリートメント発表会に登場した（左から）TSUZUMI、MOMONA、SUZU、RINON、MIU、AYANE、KEIKO（C）ORICON NewS inc.

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　グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。

【写真】ストレートヘアをなびかせて新曲を披露したME:I

　ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。

　この日は、全員ストレートヘアで登場。MIUはヘアスタイルのこだわりを問われると「私はチームの中で1番長い方。ストレートヘアを担当することが多い。今している髪型を頻繁にするんですけど、1番サラサラをキープするのが難しい髪型なのかなと思っていて。乾燥すると広がってパサつく。ダメージが多いと毛先が整って見えない。ドライヤーで乾かす前にしっかりトリートメントしたり、傷まないようにすぐ乾かすとか細かな気遣いをしています」と明かす。池田は「だからか。いつ見ても美しい。美を放っている。美容番長はいつでも使ってください」とシルクから受け継いだ称号を、さらに広めようとしていた。