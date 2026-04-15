ME:I、全員ストレートヘアでイベントに登場 レインボー池田は美しさに魅了され「美容番長はいつでも使ってください」
グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。
【写真】ストレートヘアをなびかせて新曲を披露したME:I
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
この日は、全員ストレートヘアで登場。MIUはヘアスタイルのこだわりを問われると「私はチームの中で1番長い方。ストレートヘアを担当することが多い。今している髪型を頻繁にするんですけど、1番サラサラをキープするのが難しい髪型なのかなと思っていて。乾燥すると広がってパサつく。ダメージが多いと毛先が整って見えない。ドライヤーで乾かす前にしっかりトリートメントしたり、傷まないようにすぐ乾かすとか細かな気遣いをしています」と明かす。池田は「だからか。いつ見ても美しい。美を放っている。美容番長はいつでも使ってください」とシルクから受け継いだ称号を、さらに広めようとしていた。
【写真】ストレートヘアをなびかせて新曲を披露したME:I
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。