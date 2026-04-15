（高雄中央社）南部・高雄市鳳山区の南華路で13日夜、男性がオートバイを運転中、道路上にヘビがいるのを見つけ、急ブレーキをかけて回避しようとしたところ、後続のオートバイに追突される事故があった。2人が軽いけがをした。ヘビは毒を持つコブラで、高雄市政府農業局によって捕獲された。



市政府警察局鳳山分局によると、2台のオートバイは転倒し、2人が足に擦り傷を負った。いずれも軽症で、病院には搬送されなかったという。コブラにかまれるなどの被害もなかったとしている。



コブラは警察の通報を受けて駆け付けた農業局の職員によって捕獲された。



現場は高雄ライトレール（LRT）籬仔内駅から約1.3キロ離れた、住宅や商店が密集する市街地。



（洪学広／編集：齊藤啓介）