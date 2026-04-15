タカラトミー、ベイブレード「UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」を展示！【おもちゃビジネスフェア】「CX-17 ランダムブースターVol.10」も展示
【UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.】 6月13日 発売予定 ※5月16日よりJFA STORE(EC)および一部スポーツショップにて先行販売 価格：2,500円 【CX-17 ランダムブースターVol.10】 4月25日 発売予定 価格：1個1,600円
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
タカラトミーは、玩具「UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」を展示している。発売は6月13日を予定しており、価格は2,500円。
今回4月15日より行なわれている「おもちゃビジネスフェア 2026」にて本製品を展示しており、青と白のカラーリングと、サッカー日本代表のマークが描かれた「サムライセイバー5-60K」を確認することができた。
なお本製品は5月16日より「JFA STORE(ECストア)」および一部スポーツショップにて先行販売を予定している。
また本製品以外にも、本日4月15日より予約が開始された「CX-17 ランダムブースターVol.10」の展示もしており、収録されている6種のベイブレードをそれぞれ確認することができた。
「UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」
「CX-17 ランダムブースターVol.10」
＼#ベイブレード 新商品情報／- 【公式】ベイブレード開発チーム (@tbh_pr) April 15, 2026
■UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.
サッカー日本代表Ver.のベイブレード！
ワインダーランチャー同梱のスターター！… pic.twitter.com/ItjUWD7X7H
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