【UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.】 6月13日 発売予定 ※5月16日よりJFA STORE(EC)および一部スポーツショップにて先行販売 価格：2,500円 【CX-17 ランダムブースターVol.10】 4月25日 発売予定 価格：1個1,600円

タカラトミーは、玩具「UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」を展示している。発売は6月13日を予定しており、価格は2,500円。

今回4月15日より行なわれている「おもちゃビジネスフェア 2026」にて本製品を展示しており、青と白のカラーリングと、サッカー日本代表のマークが描かれた「サムライセイバー5-60K」を確認することができた。

なお本製品は5月16日より「JFA STORE(ECストア)」および一部スポーツショップにて先行販売を予定している。

また本製品以外にも、本日4月15日より予約が開始された「CX-17 ランダムブースターVol.10」の展示もしており、収録されている6種のベイブレードをそれぞれ確認することができた。

「UX-00 サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.」

「CX-17 ランダムブースターVol.10」

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