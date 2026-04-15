新入社員歓迎のために企画したBBQ、参加するのは先輩社員だけ――。

そんなエピソードがSNSで話題になっています。

投稿者は「BBQだからみんな来ると思ってた」「今までの子たちは全員来てた」と驚いた様子でした。

かつては当たり前のように行われてきた休日の社内イベント。しかし、「休日はプライベート」「参加は任意と言いつつ断りづらい」といった声も広がり、令和の若手社員の価値観は大きく変化しています。

社内のコミュニケーションは大事ですが、先輩社員が新入社員に休日にバーベキューなどのイベントへの参加を呼びかけることに、法的なリスクはないのでしょうか。西口竜司弁護士が解説します。

●「実質的な強制」に法的リスク

新入社員の歓迎会を企画する際、「任意参加」が実質的な「強制」とみなされることで法的リスクが生じ得ます。それは、不参加によって人事評価に影響することを示唆したり、強く参加を促したりして、「業務命令」と評価されるような場合です。

実質的な強制力（指揮命令下の拘束）があると判断されると、その時間は「労働時間」とみなされます。この場合、休日出勤手当（割増賃金）の支払いが必要となり、賃金の未払いがあれば労働基準法違反となり得ます。

また、業務として参加している間にけがをした場合や、無理な飲酒で体調を崩した場合には、安全配慮義務違反が問われ、労災認定や損害賠償責任を負う可能性もあります。

●令和時代に必要な「新歓」の注意点

「令和の価値観」では、プライベートの時間を過度に侵害すること自体が、パワーハラスメントと受け止められる可能性があります。参加拒否を理由とした不利益な扱いは厳禁です。

ただ、先輩社員が新入社員を歓迎したいという気持ちも理解できます。新歓を企画する際、トラブルを避けるために、いくつか注意しておきたい点があります。

まず、「業務外」であることを明確にし、「不参加でも査定に一切影響しない」旨をはっきり伝えること。そして、欠席理由を問いたださない雰囲気づくりも大切です。

そもそも、若手社員にとって「休日の拘束」は心理的ハードルが非常に高いものです。平日の昼休みや終業前後の時間帯に組み込むなど、プライベートを侵食しない気配りも有効でしょう。

●「自分たちの時代の当たり前」を押しつけない

さらに、「自分たちの時代の当たり前」を押しつけるのではなく、新入社員が「何に困っているか」を軸にしたフラットな交流の場を設計することが、真のコミュニケーション（飲みニケーションの代替）につながります。

いずれにせよ無理は禁物です。新入社員が参加しやすいよう工夫をしていくことが大切ですね。

【取材協力弁護士】

西口 竜司（にしぐち・りゅうじ）弁護士

大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。Xリーグ選手でもある。

事務所名：神戸マリン綜合法律事務所

事務所URL：http://www.kobemarin.com/