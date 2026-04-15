関西のライバル百貨店が称賛したグルメ、「今まで食べた中で一番濃い抹茶ソフト」…他店がうなる理由『水野真紀の魔法のレストラン』
きょう15日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では「ライバルが選ぶ、アレはやられた！百貨店グルメランキング」を送る。
【番組カット】『鬼滅の刃』を使ってレポートするなすなかにし
「阪急うめだ本店」「高島屋大阪店」（※高＝はしごだか）「あべのハルカス近鉄本店」のバイヤーや担当者が、他店の悔しいグルメを互いに激白。関西を代表する3つの百貨店が入り混じった禁断のグルメランキングを発表する。
「阪急うめだ本店」と「高島屋大阪店」の担当者がそろって「発想力にやられました」と称賛したのが、「あべのハルカス近鉄本店」に今年2月28日にオープンした「みなみやましろ村」。年間来場者数約62万人、「道の駅最強ランキング」で全国1位に輝く、京都の最南端・南山城村にある大人気の道の駅そのものが初めて百貨店内に構えた常設店だ。
南山城村は京都随一の宇治茶の産地で、どら焼きやモンブランといったさまざまな濃厚抹茶スイーツが並ぶ。その中でも話題になっているのが「むらちゃプリン」。リポーターの吉本新喜劇のすち子（すっちー）と、あべので生まれ育ち、自称“ハルカスの宣伝部長”のハイヒール・モモコもひと口食べて「めっちゃ抹茶」と驚く。また、スタジオで同じく人気商品の「むらちゃショコラテリーヌ抹茶」を食べた番組レギュラーのロザンの菅広文は「濃厚！静岡食べてるみたい」と例えて大きな笑いを誘った。
さらにバイヤーたちが舌を巻いた抹茶商品が、宇治茶の最高級品種「おくみどり」の春摘み抹茶をふんだんに使用した「道の駅の抹茶ソフト」で、モモコは「今まで食べた中で一番濃い抹茶ソフト」と絶賛。これを求めて現地では行列ができるが、ハルカスでは今はまだ並ばずに食べられるとあって、ライバルたちは「現地でしか食べられない点を百貨店で実践できているところにやられた！」と唸っていた。
一方、ライバルの「阪急うめだ本店」はちょんまげラーメン、「高島屋大阪店」はなすなかにしがリポーターを務める。禁断のごちゃまぜランキングで見事に1位に輝くのは。
料理コーナーでは、「萬亀楼」小西雄大シェフが、春のおうちごはんのレシピを紹介。炊き込みごはんにひと手間加えた「小西流 春の炊き込みご飯」が完成する。
【番組カット】『鬼滅の刃』を使ってレポートするなすなかにし
「阪急うめだ本店」「高島屋大阪店」（※高＝はしごだか）「あべのハルカス近鉄本店」のバイヤーや担当者が、他店の悔しいグルメを互いに激白。関西を代表する3つの百貨店が入り混じった禁断のグルメランキングを発表する。
南山城村は京都随一の宇治茶の産地で、どら焼きやモンブランといったさまざまな濃厚抹茶スイーツが並ぶ。その中でも話題になっているのが「むらちゃプリン」。リポーターの吉本新喜劇のすち子（すっちー）と、あべので生まれ育ち、自称“ハルカスの宣伝部長”のハイヒール・モモコもひと口食べて「めっちゃ抹茶」と驚く。また、スタジオで同じく人気商品の「むらちゃショコラテリーヌ抹茶」を食べた番組レギュラーのロザンの菅広文は「濃厚！静岡食べてるみたい」と例えて大きな笑いを誘った。
さらにバイヤーたちが舌を巻いた抹茶商品が、宇治茶の最高級品種「おくみどり」の春摘み抹茶をふんだんに使用した「道の駅の抹茶ソフト」で、モモコは「今まで食べた中で一番濃い抹茶ソフト」と絶賛。これを求めて現地では行列ができるが、ハルカスでは今はまだ並ばずに食べられるとあって、ライバルたちは「現地でしか食べられない点を百貨店で実践できているところにやられた！」と唸っていた。
一方、ライバルの「阪急うめだ本店」はちょんまげラーメン、「高島屋大阪店」はなすなかにしがリポーターを務める。禁断のごちゃまぜランキングで見事に1位に輝くのは。
料理コーナーでは、「萬亀楼」小西雄大シェフが、春のおうちごはんのレシピを紹介。炊き込みごはんにひと手間加えた「小西流 春の炊き込みご飯」が完成する。