「才能は衰えていない」W杯でのブラジルの“復権”にネイマールは必要か　核不在の悩めるサッカー王国で議論噴出「リーダーシップには疑問符」

現在は古巣サントスでプレーするネイマール(C)Getty Images

異分子にもなりえるガラスのエースは“王国”の復権に必要か否か。相次ぐ怪我によって、代表から遠のいていたネイマールの招集を巡る議論が白熱している。

【動画】衝撃のぽっちゃり体型 波紋を広げているネイマールの近影をチェック

来る6月にアメリカ、メキシコ、カナダの3か国で開催されるワールドカップに向け、各国代表チームが着々と強化を進める中、2002年の日韓大会以来24年ぶりの世界制覇を目論むブラジル代表も、最終メンバーの選考に思考を巡らせている。

優勝候補の一角に据えられるブラジルは、25年5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督が就任。百戦錬磨の名将とて、わずか1年での骨格作りは容易ではなく、とりわけ攻撃陣はヴィニシウス・ジュニオールや、ラフィーニャ、エンドリッキ、ジョアン・ペドロ、ロドリゴといった欧州トップリーグで存在感を示しているタレントの起用法を模索し続けている感が否めない。

試行錯誤を繰り返し、誰が主力で、どの組み合わせがベストなのかが定まらないセレソン（ブラジル代表の愛称）にあって、しきりに叫ばれているのが、ネイマールの電撃復帰である。

ずっとセレソンの“軸”だったネイマール（サントス）だが、代表でのプレーは、膝に重傷を負った23年10月のウルグアイ戦以来、遠のいている。

懸念されるコンディション面の問題は、昨年12月に膝にメスを入れた他、筋⁠肉疲労で試合欠場を繰り返すなど、今も解消されたわけではない。一方で、いわゆる「核」が欠落している現代表には、代表通算79ゴールを生み出している彼のような“起爆剤”を取り入れるべきではないのかという声が小さくないのも事実だ。