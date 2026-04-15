暑さ対策を変える携帯力！ ユアサプライムス「ギアファン」

記事ポイント 「ギアファン」はスーツや作業着になじむカラーで選べる男性向けポータブルファンです。4モデルは首掛けやベルト装着、冷却プレート付きなど使い方に合わせて選べます。「ギアファン」は2026年4月中旬から家電量販店やホームセンター、通販サイトで購入できます。 「ギアファン」はスーツや作業着になじむカラーで選べる男性向けポータブルファンです。4モデルは首掛けやベルト装着、冷却プレート付きなど使い方に合わせて選べます。「ギアファン」は2026年4月中旬から家電量販店やホームセンター、通販サイトで購入できます。

ユアサプライムスの新ブランド「ギアファン」は、通勤や外回り、作業中の暑さ対策をしやすくする男性向けポータブルファンです。

全4モデルは装着方法や機能が異なり、服装や使う場面に合わせて選べます。

全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムス.comなどで2026年4月中旬から販売されます。

ユアサプライムス「ギアファン」

発売時期：2026年4月中旬販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイトモデル数：全4モデルカラー：グレー、ネイビー（一部モデルを除く）

「ギアファン」は、大風量と長時間使用を重視した男性向けの新ブランドです。

「ギアファン」は通勤通学、デスクワーク、屋外作業、イベント参加など幅広い場面で使いやすいデザインと機能を備えます。

ウェアラブル2WAY ベルトファン

製品名：ウェアラブル2WAY ベルトファン（YBM-600HE）価格：4,980円（税込）カラー：グレー、ネイビー電池容量：4,000mAh連続使用時間：1.5〜9.5時間充電時間：約3.5時間充電方式：USB Type-C重量：約280g風量：3段階付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

ウェアラブル2WAY ベルトファンは、ベルトやウエストに装着して服の中へ直接風を送れるモデルです。

付属のネックストラップで首掛けにも対応し、LEDライトやデジタル表示で屋外作業や移動中にも使いやすく仕上げられています。

クリップ付きハンディファン

製品名：クリップ付きハンディファン（YMP-504HS）価格：3,480円（税込）カラー：グレー、ネイビー電池容量：2,000mAh連続使用時間：1.5〜8時間充電時間：約3.5時間充電方式：USB Type-C重量：約116g風量：5段階付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

クリップ付きハンディファンは、約116gの軽さで手持ち、クリップ、卓上、首掛けの4通りに使えるモデルです。

クリップ一体型の本体は胸ポケットやリュックのベルト、デスク周りにも取り付けやすく、通勤中や仕事中の暑さ対策に役立ちます。

折りたたみ5WAY ハンディファン

製品名：折りたたみ5WAY ハンディファン（YM-702HS）価格：3,980円（税込）カラー：グレー、ネイビー電池容量：2,000mAh（準固体電池）連続使用時間：1.5〜6.5時間充電時間：約3時間25分充電方式：USB Type-C重量：約135g風量：5段階付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

折りたたみ5WAY ハンディファンは、熱や衝撃に強い準固体電池を採用した安全性と携帯性を両立するモデルです。

スマホスタンドやモバイルバッテリーとしても使え、折りたたむと厚さ約20mmになるためポケットにも収まりやすい1台です。

大容量ハイブリッド ハンディファン

製品名：大容量ハイブリッド ハンディファン（YPM-600HE）価格：4,980円（税込）カラー：グレー電池容量：5,000mAh連続使用時間：3〜11時間充電時間：約7時間充電方式：USB Type-C重量：約205g風量：100段階、リズム付属品：充電用USBケーブル

大容量ハイブリッド ハンディファンは、送風に加えて冷却プレートで肌を直接冷やせるモデルです。

5,000mAhバッテリーによる長時間使用や100段階の風量調整、カラビナ付きの携帯しやすさで外出やレジャーにも対応します。

店舗展開イメージ

展開時期：2026年4月中旬展開場所：家電量販店、ホームセンターなど販売形態：店頭販売、通販販売

「ギアファン」は店頭でも選びやすい展開を予定しています。

実物を見ながら装着方法やサイズ感を確かめたい人にも選びやすい販売形態です。

「ギアファン」は、服装になじむ見た目と使い分けしやすい機能で、暑い季節の持ち歩き用ファンを選びやすくしてくれます。

4モデルは通勤中心の人、デスクワークが多い人、屋外で過ごす時間が長い人まで、それぞれの生活に合わせて選べる点が魅力です。

冷却プレートやウェアラブル仕様、モバイルバッテリー機能など、必要な機能を重視して比較できるのもうれしいところです。

男性向けポータブルファン新ブランド「ギアファン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ギアファン」はいつから買えますか？

A. 「ギアファン」は2026年4月中旬から、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.comなどで販売されます。

Q. 「ギアファン」は何種類ありますか？

A. 「ギアファン」は全4モデルで、ベルト装着型、クリップ付き、折りたたみ5WAY、冷却プレート付きから選べます。

Q. 長時間使いやすいモデルはどれですか？

A. 大容量ハイブリッド ハンディファンは5,000mAhバッテリーを搭載し、ファン単体使用で最大約11時間使えます。

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