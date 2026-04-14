HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、プロ意識の高いAYANAが、練習不足が露呈した仲間たちに対し厳しい言葉を投げかけた。

【映像】2人の練習生がガチ喧嘩…場が凍りつく実際の映像

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

最終審査を1週間後に控え、いまだ基礎的なステップができていないAOIとSAKURAのために時間を費やしている現状に、「正直1週間前なのに、まだその振付がわかってないっていうのにびっくりして。未経験だから難しいのもわかるし、AYANAだったらそれもできないと思うってすごいわかるんですけど。1週間前までそこがわかってないのは、ちょっとわかんないっていうか」と不満をぶつけた。

AYANAは「わかんなかったら私に聞いても良いし、先生に聞くとか、自分で動画を撮るとか。何も自分が『できるまでやる』みたいな行動が見えなくて」「練習もできるまでやらないんだってところにがっかりしたというか」「『わかろう、やろう』という気が足りないように見えちゃう」と指摘。この発言に、スタジオのヒコロヒーも「意識がね、AYANAちゃんからしたら」と彼女のプロ意識に理解を示した。