¡Ö²û¤«¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä...¤Þ¤µ¤«¤ÎàÀµÂÎá¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶·ã
ºòÇ¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«Ëë¤«¤é¡¢Ìó1Ç¯¡£¡Ö¤¢¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¥¢¥ì¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¡Û²û¤«¤·¤¤¡Ä1Ç¯Á°¤Î»×¤¤½ÐÁÉ¤ë¸÷·Ê4Áª
¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ï¤ËËÒ¾ì¡÷¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¹©ºî¡Ê¡÷waniwani696¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2026Ç¯3·î10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿......¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬»æ¤Çºî¤Ã¤¿ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¡£
Â©»Ò¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×
¤³¡¢¤³¤ì¤¬¡¢»æ¤Ç¤Ç¤¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ......¡ª¡©
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾å¶õ¤«¤é²ñ¾ì¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ë......¡£
¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¤ï¤ËËÒ¾ì¡×¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎµÈÅÄ±Í»Î¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò¡¢Èà¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
À©ºî¤·¤¿±Í»Î¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°Àß·×¼Ô¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
ËüÇî²ñ¾ì¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È»æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ÎÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·²¤¬1¡¿2000¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¾Ç¯¡£Google¥Þ¥Ã¥×¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅï¤º¤Ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Îº¬µ¤¤¿¤ë¤äÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÀ©ºîÅÓÃæ¤Î2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦±Í»Î¤µ¤ó¡£
¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¤¿¤á·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¯¡¢»ä¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±Í»Î¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÇÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÈËüÇî¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤âÀ©ºî¤òÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÅÄ±Í»Î¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï9500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÎ©ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤ë´ò¤·¤µ¡ªÅöÆü¤¬°ìµ¤¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö²û¤«¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·úÃÛ¹©³Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ø¿Ê¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ø¹¥¤¡Ù¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×
¡ÖÁÇÀ²¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¥³¥ì¤Ï¤É¤Ã¤«¤Î»ÜÀß¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£ËüÇî¤ÎµÇ°»ÜÀß¤È¤«½ÐÍè¤¿¤é´óÂ£¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÀß·×¼Ô¤Ç¤¢¤ë·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ó¤ÀÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¾¯Ç¯¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë