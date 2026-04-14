開催：2026.4.14

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 4 - 0 [メッツ]

MLBの試合が14日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとメッツが対戦した。

ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するメッツの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。

1回裏、3番 ウィル・スミス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-0 NYM

3回裏、6番 アンディ・パヘス 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 4-0 NYM

試合は4対0でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで0勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.267となっている。

ここまでドジャースは12勝4敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方メッツは7勝10敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 13:32:17 更新