ホークスやホーネッツなど計7チームで1シーズンの3ポイント成功数の球団新記録が樹立

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　NBAの2025－26レギュラーシーズンが4月13日（現地時間12日）に全日程を終え、全30チームが82試合（リーグ全体で計1230試合）を戦い抜いた。


　今シーズンのリーグ平均115.6得点は歴代6位で、1967－68シーズン（平均116.6得点）以降では最多を記録。3ポイントシュートの平均成功数では昨シーズンの13.5本に次いで、歴代2位の13.3本となった。


　そして、今シーズンはシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが新人ながらリーグトップの3ポイント成功数273本をたたき出し、ルーキーの歴代最多成功数記録を塗り替え、ホーネッツの球団新記録も樹立。


　そのほか、6チームで1シーズンにおける3ポイント成功数で球団新記録が更新された。今シーズンに3ポイント成功数で球団記録を塗り替えた選手たちは下記のとおり。

※チーム名のならびはアルファベット順、カッコ内は2位の記録


◆■2025－26シーズンに3P成功数で球団新記録を樹立した選手たち

＜アトランタ・ホークス＞

ニキール・アレクサンダー・ウォーカー：251本

（ボグダン・ボグダノビッチ：240本／2023－24）


＜シャーロット・ホーネッツ＞

コン・カニップル：273本

（ラメロ・ボール：272本／2025－26）


＜デンバー・ナゲッツ＞

ジャマール・マレー：245本

（ティム・ハーダウェイJr.：224本／2025－26）


＜ロサンゼルス・レイカーズ＞

ルカ・ドンチッチ：254本

（ディアンジェロ・ラッセル：226本／2023－24）


＜ミルウォーキー・バックス＞

AJ・グリーン：232本

（レイ・アレン：229本／2001－02）


＜フェニックス・サンズ＞

コリン・ギレスピー：232本

（クエンティン・リチャードソン：226本／2004－05）　


＜サンアントニオ・スパーズ＞

ジュリアン・シャンペニー：195本

（ダニー・グリーン：191本／2014－15）



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