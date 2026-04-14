ホークスやホーネッツなど計7チームで1シーズンの3ポイント成功数の球団新記録が樹立

NBAの2025－26レギュラーシーズンが4月13日（現地時間12日）に全日程を終え、全30チームが82試合（リーグ全体で計1230試合）を戦い抜いた。

今シーズンのリーグ平均115.6得点は歴代6位で、1967－68シーズン（平均116.6得点）以降では最多を記録。3ポイントシュートの平均成功数では昨シーズンの13.5本に次いで、歴代2位の13.3本となった。

そして、今シーズンはシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが新人ながらリーグトップの3ポイント成功数273本をたたき出し、ルーキーの歴代最多成功数記録を塗り替え、ホーネッツの球団新記録も樹立。

そのほか、6チームで1シーズンにおける3ポイント成功数で球団新記録が更新された。今シーズンに3ポイント成功数で球団記録を塗り替えた選手たちは下記のとおり。



※チーム名のならびはアルファベット順、カッコ内は2位の記録

◆■2025－26シーズンに3P成功数で球団新記録を樹立した選手たち

＜アトランタ・ホークス＞



ニキール・アレクサンダー・ウォーカー：251本



（ボグダン・ボグダノビッチ：240本／2023－24）

＜シャーロット・ホーネッツ＞



コン・カニップル：273本



（ラメロ・ボール：272本／2025－26）

＜デンバー・ナゲッツ＞



ジャマール・マレー：245本



（ティム・ハーダウェイJr.：224本／2025－26）

＜ロサンゼルス・レイカーズ＞



ルカ・ドンチッチ：254本



（ディアンジェロ・ラッセル：226本／2023－24）

＜ミルウォーキー・バックス＞



AJ・グリーン：232本



（レイ・アレン：229本／2001－02）

＜フェニックス・サンズ＞



コリン・ギレスピー：232本



（クエンティン・リチャードソン：226本／2004－05）

＜サンアントニオ・スパーズ＞



ジュリアン・シャンペニー：195本



（ダニー・グリーン：191本／2014－15）

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