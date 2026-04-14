女優綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」（月〜金曜午後9時）に出演。中学時代の親友が綾瀬のモテっぷりを語った。

番組では「クイズ！私のこと覚えてますか？」と題した企画を放送し、過去に綾瀬と関係のあった人々が出演。綾瀬と中学時代の同級生で、同じバスケットボール部に所属していた向井奈美さんが登場した。

向井さんは当時の綾瀬について「とにかく遅刻して、常に走ってきてました。学校に」と回想。綾瀬によると、自宅に迎えに来てもらうものの準備が間に合っていることはなく「先行ってて！って言って、最終的に後で一人で走って行く」と苦笑した。

向井さんは学校での綾瀬の人気ぶりも語り「めちゃくちゃモテてたんですけど、多分彼女は告白されたことがないんです」と説明。その理由について「男子の中で『告白してはいけない同盟』っていうのがあって。ほとんどの男子が好きなので、告白して誰かの彼氏になるとか『あいつ何考えとるん？』みたいな感じになるから、しちゃいけない」と同級生男子の間で決まり事になっていたと明かした。

さらに「女子からもそういうのがあった」と同性にもモテモテ。「あんまり仲良くしすぎると、『あやと仲良くして！』みたいな。女子からもそんな感じ」と語り、向井さんは「だから私、すごい嫌われてました。先輩からも同級生からも嫌われてて。でも私は気にしなかった」と笑った。

綾瀬は「告白してはいけない同盟」について「その時は知らなかったです」と照れ笑いを浮かべていた。