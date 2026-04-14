【Xbox First Look:「Metro 2039」with 4A Games & Deep Silver】 4月17日2時～ 配信予定

アポカリプスFPSシリーズ「Metro」の次回作を紹介する配信「Xbox First Look:『Metro 2039』with 4A Games & Deep Silver」が、日本時間4月17日2時よりXbox公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが明らかになった。

「Metro 2039」は、核戦争後の荒廃したモスクワの地下鉄トンネル群を中心に繰り広げられるアポカリプスFPS。Dmitry Glukhovsky（ディミトリ・グルコフスキ）氏の小説を基に4A Gamesが制作し、「Metro 2033 (2010)」、「Metro: Last Light (2013)」、そして「Metro Exodus (2019)」に続く「Metro」シリーズの4作目となる。「Metro」シリーズは長らくXboxで親しまれてきた。

配信では日本語字幕に加え、以下の様々な字幕にも対応する。また、XboxのYouTubeチャンネルでは英語の音声解説（AD）、ならびにアメリカ手話（ASL）で本プレミア公開を楽しめる。

【配信言語一覧（字幕）】

アラビア語、ポルトガル語（ブラジル）、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ルーマニア語、スロバキア語、スペイン語（カスティーリャ）、スペイン語（メキシコ）、スウェーデン語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、トルコ語、ウクライナ語

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