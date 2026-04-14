こう見えて実力派！【100均】だからって侮れない！設計が秀逸なスマホグッズ
商品情報
商品名：スマートフォンスタンド
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480907987
ダイソーのスマホグッズのレベルが高すぎる！
ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた『スマートフォンスタンド』。
一見シンプルな見た目ですが、実際に使ってみると、本当にダイソー商品？と思わず驚くほど完成度の高いアイテムでした。
このスタンドの魅力は、なんといってもその設計の秀逸さ。超スリムで折りたたみ式というだけでも十分便利ですが、さらに開閉部分にはマグネットが内蔵されているのがポイント。
使わないときはピタッと閉じた状態をキープしてくれるので、バッグの中で勝手に開いてしまうストレスがありません。このパカパカしない安心感は、日常使いでかなり助かります。
サイズ感も非常にコンパクト。単三電池くらいの大きさで、圧倒的に極薄。さらに素材には質感の良い亜鉛合金が使われており、見た目にもチープさを感じさせません。
設計が秀逸！ダイソーの『スマートフォンスタンド』
使い方はまず、貼り付ける面のホコリ・水分・油分などを拭き取ります。
そして、フィルムをはがしてスタンドをしっかり貼り付ければOK。一度はがすと、再び貼り付けることは不可能なので注意です。
スマホケースに貼り付けても違和感がなく、手に持ったときの操作性を損なわないのも嬉しいところ。
薄さと一体感のバランスが絶妙で、付けていることを忘れるレベルのフィット感です。
実際にスマホを立ててみると、金属ならではのしっかりとした剛性で安定感も抜群。横置きにして動画視聴してもよし。
縦置きにしてビデオ通話に活用するなど、幅広いシーンで活躍してくれます。
今回はダイソーの『スマートフォンスタンド』をご紹介しました。
100均だから…と軽く見るのはもったいないクオリティ。コンパクトで使い勝手が良く、見た目もスマート。ダイソーで見かけたら、一度手に取ってみてほしい実力派アイテムです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。