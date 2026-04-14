こう見えて実力派！【100均】だからって侮れない！設計が秀逸なスマホグッズ

ダイソーの『スマートフォンスタンド』は、超スリム設計と折りたたみ式の手軽さに加え、マグネット内蔵で開閉時のストレスを解消した実力派アイテム。コンパクトながら安定感も高く、日常使いにぴったりな高コスパのスマホグッズです。モバイルグッズ売り場でぜひチェックしてくださいね。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：スマートフォンスタンド

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480907987

ダイソーのスマホグッズのレベルが高すぎる！

ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた『スマートフォンスタンド』。

一見シンプルな見た目ですが、実際に使ってみると、本当にダイソー商品？と思わず驚くほど完成度の高いアイテムでした。

このスタンドの魅力は、なんといってもその設計の秀逸さ。超スリムで折りたたみ式というだけでも十分便利ですが、さらに開閉部分にはマグネットが内蔵されているのがポイント。

使わないときはピタッと閉じた状態をキープしてくれるので、バッグの中で勝手に開いてしまうストレスがありません。このパカパカしない安心感は、日常使いでかなり助かります。

サイズ感も非常にコンパクト。単三電池くらいの大きさで、圧倒的に極薄。さらに素材には質感の良い亜鉛合金が使われており、見た目にもチープさを感じさせません。

設計が秀逸！ダイソーの『スマートフォンスタンド』

使い方はまず、貼り付ける面のホコリ・水分・油分などを拭き取ります。

そして、フィルムをはがしてスタンドをしっかり貼り付ければOK。一度はがすと、再び貼り付けることは不可能なので注意です。

スマホケースに貼り付けても違和感がなく、手に持ったときの操作性を損なわないのも嬉しいところ。

薄さと一体感のバランスが絶妙で、付けていることを忘れるレベルのフィット感です。

実際にスマホを立ててみると、金属ならではのしっかりとした剛性で安定感も抜群。横置きにして動画視聴してもよし。

縦置きにしてビデオ通話に活用するなど、幅広いシーンで活躍してくれます。

今回はダイソーの『スマートフォンスタンド』をご紹介しました。

100均だから…と軽く見るのはもったいないクオリティ。コンパクトで使い勝手が良く、見た目もスマート。ダイソーで見かけたら、一度手に取ってみてほしい実力派アイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。