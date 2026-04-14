ローソン限定、朝にぴったりな「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」を発売
ローソンは4月14日より、朝にぴったりな 「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」
今年誕生から40周年を迎える「キリン 午後の紅茶」。記念すべき今年、イギリスで楽しまれている「モーニングティー」の文化に着目した、朝向けのミルクティー 「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」(186円)をローソン限定で発売することに。
茶葉は、華やかなディンブラ茶葉を10%、爽やかでミルクに合うウバ茶葉を20%ブレンド。ティーポットと同じ製法で茶葉から淹れることで、紅茶のおいしさを引き出している。
また、朝のシーンに親しまれているパンに塗るようなはちみつのやさしい甘さから着想を得て、はちみつを使用するも、甘さはひかえめ。さらに、ミルクのコクに加え、爽やかなミルク感を楽しめる朝にぴったりな味わいに仕上げている。
ローソン「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」
今年誕生から40周年を迎える「キリン 午後の紅茶」。記念すべき今年、イギリスで楽しまれている「モーニングティー」の文化に着目した、朝向けのミルクティー 「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」(186円)をローソン限定で発売することに。
また、朝のシーンに親しまれているパンに塗るようなはちみつのやさしい甘さから着想を得て、はちみつを使用するも、甘さはひかえめ。さらに、ミルクのコクに加え、爽やかなミルク感を楽しめる朝にぴったりな味わいに仕上げている。