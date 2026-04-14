『俺たちの箱根駅伝』寺尾聰、箱根駅伝を知り尽くした“名将”役 山下智久と初共演「どのような化学反応が生まれるのか」【コメント全文】
俳優・寺尾聰が、大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが14日、発表された。箱根駅伝を知り尽くした“名将”古豪・明誠学院陸上競技部の監督を演じる。
【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役を大泉、明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人を山下智久、箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役を山本耕史、駿河太郎、金田明夫ら実力派俳優が演じる。箱根駅伝にかける学生役には、小林虎之介、奥智哉をはじめとした18人の注目の若手俳優が顔をそろえている。
寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しい指導で知られ、ひとたび決めたことは曲げない頑固さを持つ一方で、選手たちからは深く信頼され続けてきた。寺尾は、演じる諸矢について「箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将」と語り、「人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません」と、その人物像を表現した。
また、諸矢に見いだされる新監督・甲斐役の山下については「真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか」と初共演に期待を寄せ、「人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたらうれしいです」と作品への想いを語っている。
【コメント全文】
■寺尾聰（諸矢久繁役）
私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません。
山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。
この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたらうれしいです。
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原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しい指導で知られ、ひとたび決めたことは曲げない頑固さを持つ一方で、選手たちからは深く信頼され続けてきた。寺尾は、演じる諸矢について「箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将」と語り、「人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません」と、その人物像を表現した。
また、諸矢に見いだされる新監督・甲斐役の山下については「真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか」と初共演に期待を寄せ、「人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたらうれしいです」と作品への想いを語っている。
【コメント全文】
■寺尾聰（諸矢久繁役）
私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません。
山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。
この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたらうれしいです。